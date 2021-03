VIDÉO | Le coup de gueule de Daniel Elena: «Votre voiture, c’est de la m….!»

Le Français et le Monégasque ont participé ensemble à 180 rallyes en championnat du monde, remporté 9 titres WRC et 79 rallyes. Plus récemment, ils ont aussi aidé l’équipe Hyundai, où pilote Thierry Neuville, à remporter deux titres mondiaux chez les constructeurs (2019-2020).

Sébastien Loeb ne fera donc pas le Dakar 2022 avec Daniel Elena, le copilote avec lequel il a participé cinq fois au plus célèbre des rallyes-raids et été neuf fois champion du monde des rallyes, ont-ils annoncé mardi.

«A près cinq Dakar passés ensemble et après discussions avec l’équipe (Prodrive, nNDLR, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il serait peut-être bien d’essayer autre chose. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous ne prendrons pas le départ en 2022 en tant que coéquipiers» , a annoncé Sébastien Loeb sur Twitter.

Si le pilote a vivement remercié son compagnon fidèle pour les bons moments passés ensemble, le copilote a tenu à réagir sur sa page Facebook. «Je vais vous raconter une histoire Loeb-Elena, neuf titres de champion du monde, 79 victoires en WRC, qu’est-ce que c’était sympa. Loeb-Elana, au Dakar, c’était génial. Loeb-Elena chez Hyundai, les deux dernières années, magnifiques, deux titres de champion du monde constructeurs, ce que Hyundai n’avait jamais réussi à avoir. Et puis Loeb-Elena, cette année sur le Dakar avec Prodrive, c’était de la m…», lance-t-il en montrant les diverses combinaisons utilisées dans les différentes équipes.

«J’ai reçu un appel de Seb aujourd’hui car Prodrive a décidé que je ne faisais pas l’affaire, que je n’étais pas assez motivé, que je n’avais pas assez d’expérience. En 2016 pourtant, on gagne 4 victoires d’étape, 5 en 2017 et on perd le Dakar pour 5 minutes, 1 en 2018…», s’emporte le Monégasque.

«Votre voiture, elle n’est pas faite pour gagner. J’ai passé des heures à dire ce qu’il fallait faire pour rendre la voiture solide. Et vous n’avez pas écouté les conseils. Et la dernière chose que vous avez gagnée, c’est en 2003 avec Solberg. Vous avez réussi à mettre 23 ans de complicité de côté. Je serai toujours derrière toi Seb et je te souhaite bon courage avec ton futur co-pilote», conclut Elena.