Des restaurateurs attaquent l’État belge et demandent la réouverture immédiate

Les restaurateurs ne baissent pas les bras et cette fois, c’est devant le tribunal qu’ils veulent défendre leurs intérêts.

Le secteur de l’Horeca subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire depuis mars 2020.

Malgré de multiples demandes, l’État belge paraît insensible à sa situation et impose, depuis le mois d’octobre 2020, sa fermeture totale. À la suite de ce constat, 52 restaurateurs ont décidé d’attaquer l’État belge et demandent la réouverture immédiate

Cette mesure annoncée à l’époque afin de maîtriser la seconde vague, est depuis lors prolongée de mois en mois, sans qu’aucune justification ne soit apportée.

«L’action intentée par mes clients repose sur un double constat, a déclaré leur avocat, Me Audrey Despontin D’une part, la légalité des mesures est questionnée par les plus éminents constitutionnalistes du pays ainsi que par certaines décisions de justice. Or, toute restriction aux droits fondamentaux doit intervenir légalement. D’autre part, se pose la question de la proportionnalité de cette mesure. Il n’a en effet jamais été démontré que les protocoles mis en place pendant l’été 2020 ne permettraient pas l’ouverture immédiate des restaurants.. Les mesures qui demeurent identiques depuis des mois alors que la situation sanitaire a évolué paraissent donc disproportionnées».

À l’issue du Comité de concertation du 2 mars 2021, il a en effet été annoncé que les restaurants ne rouvriraient pas avant mai 2021 et uniquement si la situation sanitaire le permettait.

«Le problème, c’est qu’aujourd’hui, plus personne ne sait quel est l’objectif du Gouvernement, ajoute Maxence Van Crombrugge, propriétaire de plusieurs établissements à Genappe et chef de file de l’action. Nos établissements ont été fermés pour éviter que la situation ne dérape dans les hôpitaux et alors qu’il n’a jamais été démontré que les restaurants présentaient un risque accru de contamination. Mais alors que le risque de saturation des hôpitaux est aujourd’hui écarté, on nous maintient fermés de façon totalement arbitraire. De plus, aucune réelle précision n’est apportée quant au timing et aux conditions de la réouverture».

Face à cette situation et à l’atteinte portée à leurs droits et libertés fondamentaux, cinquante-deux restaurateurs, installés à Bruxelles ou en Wallonie, ont donc décidé de se tourner vers le pouvoir judiciaire et de citer l’État belge devant le juge des référés, afin d’obtenir le droit de rouvrir leur établissement.

L’affaire a été introduite devant le tribunal de première instance francophone ce 12 mars 2021. Elle sera plaidée le 21 avril 2021.