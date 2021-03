Le prince Harry a parlé avec William et Charles, selon une proche

Harry aurait parlé à son frère et à son père, selon une proche du couple. Photo News

Le prince Harry a parlé à son frère William et à son père Charles après les accusations de racisme formulées par sa femme Meghan à la télévision américaine qui ont plongé la monarchie britannique dans une crise profonde, affirme une journaliste américaine proche du couple.

«Harry a parlé à son frère et aussi à son père. On m’a dit que ces conversations n’avaient pas été productives mais ils sont heureux d’avoir au moins démarré cette conversation», a dit Gayle King, célèbre animatrice de l’émission matinale «CBS This Morning».

Lors d’un entretien explosif le 7 mars avec la star Oprah Winfrey, Harry et son épouse Meghan avaient évoqué une pression médiatique intenable, le racisme et l’absence de soutien de la famille royale pour justifier leur retrait de la monarchie et leur installation aux États-Unis.

L’ex-actrice métisse américaine de 39 ans avait notamment rapporté que pendant sa grossesse, un membre non nommé de la famille s’était inquiété de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie, aujourd’hui âgé de 22 mois.

Harry, 36 ans, s’était aussi dit «vraiment déçu» par le manque de soutien de son père, le prince Charles, qui avait cessé un temps de lui répondre au téléphone, et avait révélé s’être éloigné de son frère William. Celui-ci a assuré que la famille royale n’était «pas du tout raciste».

Cet entretien avait secoué la couronne britannique et relancé les accusations de racisme à l’encontre des médias britanniques.

La réponse de la reine Elizabeth II, qui s’est engagée à traiter «en privé» les accusations lancées par Meghan, n’a pas satisfait le couple, a souligné Gayle King.

«Ce qui les blesse, c’est que le palais continue à dire qu’il veut traiter cela en privé alors que de fausses histoires qui dénigrent Meghan continuent à sortir», a expliqué la journaliste qui dit avoir parlé au couple par téléphone en fin de semaine dernière.