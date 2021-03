Champions League: Benzema propulse Zidane et le Real Madrid vers les quarts

Avec Thibaut Courtois dans le but, le Real Madrid a sorti l’Atalanta (3-1) et a également rejoint Liverpool, le PSG, Dortmund et le FC Porto au tour suivant. Voilà trois ans, que le Real n’avait plus atteint ce stade de la compétition.

À l’aller, le Real Madrid s’était imposé 0-1 grâce à un but de Fermand Mendy (86e) alors que l’Atalanta s’était retrouvée à dix dès la 17e minute. L’équipe de Bergame avait bien l’intention de confirmer son potentiel offensif au Stade Alfredo Di Stefano et Courtois a dû s’y reprendre à deux fois pour bloquer un envoi de Robin Gosens (3e). Les visiteurs se sont montrés dangereux par Mario Pasalic (13e), Cristiano Romero (15e) et Berat Djimsiti (17e) mais ils ne sont pas parvenus à exploiter leur temps fort.

Le Real est alors parti à l’attaque et après deux alertes lancées par Vinicius (18e, 27e), Karim Benzema a ouvert la marque sur une passe en retrait de Luka Modric, qui avait bénéficié d’un mauvais dégagement de Marco Sportiello (34e, 1-0). Le 70e but du Français en Ligue des Champions.

Après la pause, le coach italien a lancé un attaquant en plus, Duvan Zapata à la place de Pasalic, histoire de se créer davantage de situations de but qu’en première période. Mais pour cela, l’Atalanta a pris plus de risques et le Real en a profité pour doubler la marque par Sergio Ramos, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Rafael Toloi sur Vinicius (60e, 2-0).

Les jeux étaient faits mais l’Atalanta n’a pas baissé les bras. Après avoir facilement annihilé une frappe de Marten de Roon (75e), Courtois a effectué une parade sur un envoi de Zapata (76e). Mais le gardien des Diables rouges s’est incliné sur un coup franc magistral de Luis Muriel (83e, 2-1). Le but du Colombien n’aura pas servi à grand-chose puisque Marco Asensio, à peine monté au jeu, a enlevé définitivement tout suspense sur un service de Lucas Vazquez (85e, 3-1).