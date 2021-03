Les chemins de Sébastien Loeb et Daniel Elena se séparent

Sébastien et Loeb a annoncé la fin de la collaboration avec son fidèle copilote Daniel Elena, auquel il est associé depuis 23 ans.

Le Français et le Monégasque ont participé ensemble à 180 rallyes en championnat du monde, remporté 9 titres WRC et 79 rallyes. Plus récemment, ils ont aussi aidé l’équipe Hyundai, où pilote Thierry Neuville, à remporter deux titres mondiaux chez les constructeurs (2019-2020).

Sébastien Loeb ne fera donc pas le Dakar 2022 avec Daniel Elena, le copilote avec lequel il a participé cinq fois au plus célèbre des rallyes-raids et été neuf fois champion du monde des rallyes, ont-ils annoncé mardi.

«Après cinq Dakar passés ensemble et après discussions avec l’équipe (Prodrive, ndlr), nous sommes arrivés à la conclusion qu’il serait peut-être bien d’essayer autre chose. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous ne prendrons pas le départ en 2022 en tant que coéquipiers», a annoncé Sébastien Loeb sur Twitter.

Daniel Elena a lui aussi annoncé la nouvelle via une vidéo diffusée sur Facebook, sous-titrée «bonne route mon pote», sur laquelle il ne cache pas sa déception et son incompréhension face à la décision qui vient, explique-t-il, de l’équipe britannique Prodrive avec laquelle les deux hommes ont fait le Dakar en Arabie saoudite, abandonnant lors de la 8e étape.

«J’ai reçu aujourd’hui un coup de fil de Seb’, à 11h45, en train de me dire qu’il ne repartirait pas avec moi sur le Dakar ou autre parce que l’équipe de Prodrive a décidé que je ne faisais pas l’affaire, que je n’étais pas assez motivé, que je n’avais pas assez d’expérience, trop d’erreurs de navigation cette année...», explique le copilote de 48 ans.

Avec Loeb, 47 ans, les deux hommes participaient à leur cinquième Dakar ensemble début janvier, le premier avec Prodrive, mais n’ont pas fini l’épreuve, après une série de galères. Ils avaient abandonné en 2016 et 2018 mais fini 2e en 2017 et 3e en 2019.

Loeb, qui a aussi tweeté une photo du rallye du Val d’Agout 1998, «le début de nos succès en rallye mais surtout le début d’une amitié indéfectible», n’a pas annoncé le nom du remplaçant d’Elena.

Le pilote participera en 2021 à l’Extreme E, une nouvelle compétition de SUV électriques dans des écosystèmes fragilisés, qui vise à aider à la prise de conscience face au réchauffement climatique.

Lors des cinq courses - la première en Arabie saoudite les 3 et 4 avril, il prendra des relais avec l’Espagnole Cristina Gutiérrez dans l’équipe X44, créée par le champion de Formule 1 Lewis Hamilton.