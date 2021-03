«L’agence européenne étudie tous les cas de thrombose de façon scientifique»

Les experts européens planchent sur le vaccin AstraZeneca et remettront leur conclusion jeudi après-midi. Emer Cooke a fait le point.

L’agence européenne du médicament (EMA) a consacré une conférence de presse d’une heure au vaccin AstraZenecca, en attendant les conclusions de ses experts, jeudi.

30 cas sur 5 millions

Le nombre d’accidents thromboemboliques recensés à la date du 10 mars était de 30, sur 5 millions de personnes vaccinées. Mais la directrice de l’EMA Emer Cooke n’a pas voulu donner hier de chiffres plus récents: «On nous a rapporté d’autres cas pendant le week-end, et probablement d’autres rapports arrivent en ce moment même. Nous avons demandé aux pays d’avoir le plus de détails possibles sur ces événements thromboemboliques, et ils sont examinés, cas par cas. On peut s’attendre à une augmentation de rapports, avec l’attention qui est faite sur ces problèmes.»

«Ce nombre de cas est beaucoup plus bas que la moyenne», précise le Dr Peter Arlett responsable de la pharmacovigilance et l’épidémiologie à l’EMA.

Continuer à vacciner

Les deux avis remis par l’EMA la semaine passée et lundi vont dans le même sens: il faut continuer à vacciner. Mme Cooke s’explique: «La balance bénéfice risque reste en faveur du vaccin. Le taux de mortalité du Covid-19 est important chez les personnes âgées.» Par contre, la directrice de l’EMA a refusé de répondre aux questions polémiques sur les décisions des états qui ont interrompu la vaccination.

Pas un mauvais lot

Après les cas en Allemagne, la question des lots de vaccin a été posée. Cette hypothèse est réfutée. « Il n’y a pas de cause liée à un lot. Au niveau des sites de production, tous les vaccins des personnes ayant eu des problèmes thromboemboliques étaient issus de l’Europe.»

Le comité d’expert étudie les cas, à la recherche de maladies préexistantes, connues ou non, interaction avec des traitements «Toutes les évaluations sont guidées par la science et seulement par elle.»

Quelle décision jeudi

Actuellement, Mme Cooke n’exclut aucune piste: mention de nouveaux effets secondaires dans la notice ou autres. «La confiance dans le vaccin est primordiale pour nous. Mais il faut évaluer la cause de ces accidents thromboemboliques.»

Stressé par les vaccins contre le Covid-19? L’AMFPS (agence belge) suit chaque semaine les infos sur https ://www.afmps.be/fr/actualites

LE PRAC, C’EST QUOI ? PRAC signifie pharmacovigilance risk assessment committee. Au sein de l’agence européenne du médicament (EMA), il a la double mission d’évaluer et surveiller la sécurité des médicaments humains. Le PRAC est composé d’experts des 27 pays de l’Union européenne. Dans le cas du Covid, c’est la Belgique qui est rapporteur pour le PRAC, et l’Espagne co-rapporteur. «L’évaluation est un processus continu, explique Ann Eeckout, de l’agence fédérale des médicaments et produit de santé (AFMPS). La législation n’oblige pas une déclaration d’effets indésirable, mais une grande partie des professionnels de la santé le font spontanément, et on les incite à le faire.» Tous les formulaires de déclaration sont identiques. Cela permet de classer rapidement les effets observés, et de voir s’il s’agit de quelque chose de grave.