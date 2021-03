VIDÉO | Des burgers de terroir au cœur des villages

Avec leur food truck éphémère «Burgers & beers», Olivier Houard et Jacques Breulet sillonnent les villages durbuysiens et font découvrir leurs viandes et bières de terroir.

«Un Ozo, deux Dolmen et un Clochette». Les premières commandes tombent sur les téléphones d’Olivier Houard et Jacques Breulet qui, à peine le temps d’installer celle qu’ils nomment affectueusement leur «chariotte» sur le parking du club de football de Houmart (Durbuy), doivent déjà se mettre aux fourneaux pour satisfaire les clients qui arrivent déjà.

