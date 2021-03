Godfather of Harlem, Your Honor, Yes Day, etc.: nos 5 idées streaming du 17 mars

Trois séries et deux films au menu de ce jeudi. -

1 Godfather of Harlem

Disney + Série de Chris Brancato & Paul Eckstein. Avec Forest Whitaker (1 saison, 10 épisodes de 50 à 60 minutes).

Ce que ça raconte

1963. «Bumpy» Johnson sort de prison après avoir purgé une peine de dix ans. Il est bien décidé à reprendre le contrôle de Harlem aux Italiens. Oui, mais voilà: en dix ans, le monde a changé.

Ce qu’on en pense

Un film «mafieux», qui respecte bien les codes et passages obligés du genre. Mais se veut aussi en résonance avec les questionnements civiques de l’époque, notamment autour des droits de la population afro-américaine. Du très lourd.

2 Your Honor

Be à la Demande Série de Peter Moffat. Avec Bryan Cranston et Hunter Doohan (1 saison, 10 épisodes de 60 minutes).

Ce que ça raconte

Un respectable juge voit sa vie voler en éclat le jour où son gamin commet un délit de fuite, avec la circonstance aggravante d’avoir tué le fils du parrain de la pègre locale.

Ce qu’on en pense

Thriller d’assez bonne tenue, durant les cinq premiers épisodes, du moins. La descente aux enfers du juge permet d’insérer un tacle, toujours utile, au racisme systémique qui règne aux États-Unis.

3 Yes Day

Netflix Comédie de Miguel Arteta. Avec Jennifer Garner et Édgar Ramirez. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Pour ne plus apparaître comme des dictateurs, Allison et Carlos décident d’instaurer un jour où ils laissent les commandes à leurs enfants. Dès le petit dej, à haute teneur en sucre, ils se rendent compte que la journée va être longue, très longue.

Ce qu’on en pense

Comédie familiale américaine qui mise sans surprise sur les gags potaches. C’est prévisible à souhait mais bon enfant.

4 All my Friends are Dead

Netflix Comédie noire de Jan Belcl. Avec Julia Wieniawa-Narkiewicz, Adam Turczyk et Yassine Fadel. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Vieux et nouveaux amis, alcool, musique, drogues: cette soirée de Nouvel An avait bien commencé. Jusqu’à ce qu’une invitée un peu éméchée tombe sur le revolver caché dans le bureau. La soirée mortelle devient alors une soirée… mortelle.

Ce qu’on en pense

Venue de Pologne, cette satire sociale déguisée en comédie sanglante ne fait pas dans la dentelle, mais son scénario bien ficelé divertit autant qu’il horrifie. Et bonne année…

5 Mon amie Adèle

Netflix Thriller psychologique avec Simona Brown, Tom Bateman et Eve Hewson (6 épisodes de 45 à 60 minutes).

Ce que ça raconte

Une mère célibataire s’immisce, bien malgré elle (?), dans l’intimité du couple de son nouveau patron et de sa nouvelle amie, Adèle.

Ce qu’on en pense

Un thriller psychologique bien orchestré, mais toutefois un peu lent à se mettre en route.

