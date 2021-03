VIDÉO | 25 000 origamis pour aider à dire un dernier adieu aux défunts

Nombre de familles n’ont pu dire un dernier au revoir à un proche. La Plateforme des soins palliatifs de la province a distribué 25 000 origamis.

Le départ d’un proche est déjà une terrible épreuve. Mais quand s’ajoute, en plus, l’absence d’un dernier au revoir, d’un dernier adieu, cela n’en est que plus insupportable. Cette douloureuse privation, nous sommes très nombreux à l’avoir vécue depuis quasi un an. Une situation qui a conduit la plateforme des soins palliatifs de la province de Luxembourg, à commencer une action, baptisée «Accroche ton origami.»

«De nombreuses familles n’ont pas pu dire au revoir à leurs proches, les voir une dernière fois avant de mourir, note en effet Kee Sung Cailteux, coordinatrice de la Plateforme des soins palliatifs. Les 2 500 familles luxembourgeoises ayant perdu un proche depuis mars 2020 ont reçu un origami, sous la forme d’un oiseau. Par ce mouvement, nous voulons permettre à celles-ci de se réapproprier cet adieu retiré et l’inscrire dans la collectivité. Nous invitons chaque famille à le mettre en évidence dans un lieu qui lui correspond et ce pour le 16 mars au plus tard, soit un an après le début du premier confinement. Le but est que chacun puisse, tout en restant chez soi, rendre hommage aux disparus, renforcer le sentiment d’appartenance, se relier aux autres symboliquement, et réinventer et se réapproprier les rituels. C’est l’occasion de se rassembler autour d’une même pensée et créer un mouvement de solidarité. Le deuil, bien que personnel et singulier, est aussi collectif.»