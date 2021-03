Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce mardi 16 mars.

La sélection de la rédaction 1. Van Laethem: «Ne nous voilons pas la face, le plateau est à la hausse» C’est avec un brin de pessimisme que la conférence de presse a débuté ce mardi. En effet, les chiffres repartent à la hausse dans notre pays. «Ne nous voilons pas la face, le plateau que nous avons à une tendance claire à la hausse» a indiqué Yves Van Laethem. «Nous voyons une augmentation constante du nombre de contaminations dans toutes les provinces et dans quasi toutes les tranches d’âge. D’ici fin de semaine, le chiffre de 3000 contaminations par jour sera atteint. Le pourcentage de tests positifs est passé à 6,6%. Le virus circule donc clairement plus facilement actuellement.» + LIRE L’ARTICLE 2. BILAN DU JOUR | Plus de 2.800 nouveaux cas et plus de 500 patients en soins intensifs Les nouveaux cas et le nombre de personnes hospitalisées sont à la hausse selon les chiffres mis à jour ce mardi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. + LIRE L’ARTICLE 3. Vaccination: l’autre problème avec AstraZeneca... Le vaccin britannique AstraZeneca arrive en trop faibles quantités dans nos centres de vaccination. Et ça préoccupe Yvon Englert, commissaire wallon Covid. + LIRE L’ARTICLE 4. Face au nombre de foyers dans les entreprises, De Croo va serrer la vis Alexander De Croo va rencontrer les fédérations d’entreprises face à l’augmentation du nombre de foyers épidémiques sur les lieux de travail, en vue de «responsabiliser» chacun sur l’importance du télétravail. + LIRE L’ARTICLE 5. Rock Werchter, ce ne sera pas pour 2021... «Nous sommes arrivés à la conclusion que le festival ne pouvait pas être préparé dans les meilleures conditions et que nous n’étions même pas assurés de pouvoir organiser le festival aux dates données.» Le festival Rock Werchter n’aura pas lieu en 2021, la prochaine édition est désormais programmée au début de l’été 2022. + LIRE L’ARTICLE

1. BELGIQUE

Belgique: 6 étudiants sur 10 découragés et démotivés

Malgré des taux de réussite plus élevés lors de la session de janvier, 30% des étudiants s’estiment en décrochage, selon une étude. + LIRE L’ARTICLE

Frank Vandenbroucke: «Nous devons être plus prudents qu’aujourd’hui, remettre certaines règles à l’agenda et les suivre»

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, appelle chacun à travailler de chez soi à moins que ce ne soit pas possible. La réouverture des écoles après les vacances de Pâques implique une prudence plus grande qu’elle ne l’est pour le moment, a-t-il averti ce mardi sur les ondes de Radio 1.«Si l’on veut atteindre ces objectifs, nous devons être plus prudents qu’aujourd’hui, remettre certaines règles à l’agenda et les suivre», a-t-il déclaré en visant notamment le télétravail «qui doit être remis à l’honneur». + LIRE L’ARTICLE

En termes d’aides directes, la Flandre bien plus généreuse que la Wallonie? 5 exemples passés sous la loupe

Pour étayer leurs propos, les humanistes ont choisi 5 exemples et ont comparé l’ensemble des aides qu’ils auraient reçues des deux côtés de la frontière linguistique. + LIRE L’ARTICLE

C’est un moment important Marc Van Ranst inquiet face aux chiffres actuels + LIRE L’ARTICLE

L’horeca wallon a besoin de 600 millions

«600 millions d’euros ou le prix décent du soutien à l’horeca wallon.» C’est le message adressé au gouvernement wallon. + LIRE L’ARTICLE

Passage en phase 1B demandé dans les hôpitaux, avec report des soins non urgents

Le SPF Santé Publique demande à tous les hôpitaux belges de passer progressivement en phase 1B du plan de distribution d’ici le 22 mars. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Trois cas de Covid, l’école Wauters d’Engis fermée

L’école Wauters, à Engis, est fermée cette semaine. «Un élève et deux enseignants ont été testés positifs au Covid-19», annonce Débora Lorneau, coordinatrice du Plan d’urgence communal engissois et de la cellule de crise. + LIRE L’ARTICLE

80 premières personnes vaccinées ce mardi à La Sucrerie, à Wavre

Les 80 premiers volontaires ont été vaccinés à La Sucrerie. La campagne de vaccination est désormais bien lancée. + LIRE L’ARTICLE

Au CHU de Liège: 6.571 vaccinations réservées en 72 heures

Le CHU de Liège poursuit la vaccination de ses patients à risques, avec l’ouverture simultanée de quatre sites: Sart-Tilman, ND des Bruyères, Esneux et Fraiture.Un travail colossal a été effectué par les médecins des différents services concernés, les secrétariats médicaux, le service d’applications informatiques qui envoie les messages d’invitation et le personnel d’accueil/rendez-vous mis sous (très) forte pression. + LIRE L’ARTICLE

INFOGRAPHIES | Coronavirus: le Brabant wallon se rapproche à nouveau des 100 cas par jour

Cinquième jour de hausse des nouveaux cas observés en Brabant wallon. Ces chiffres restent toutefois dans la «fourchette» observée depuis janvier. + LIRE L’ARTICLE

3. MONDE

Suède, Chypre et Lettonie suspendent à leur tour la vaccination avec l’AstraZeneca

Dans l’attente d’une analyse de l’Agence européenne des médicaments (EMA), le régulateur européen, la Suède a pris la décision de suspendre le vaccin d’AstraZeneca. Chypre suspend également, ainsi que la Lettonie. Allemagne, France, Italie, Slovénie, Espagne et Portugal se sont déjà positionnées en ce sens. + LIRE L’ARTICLE

Un nouveau variant fait son apparition en France: le breton est indétectable avec les tests PCR

Après l’anglais, le sud-aficain et le brésilien, un nouveau variant du covid-19 a été détecté en France. Des analyses sont en cours. + LIRE L’ARTICLE

Le Népal accueille ses premiers grimpeurs de l’Everest depuis 2019

Personne n’a escaladé le Toit du monde au départ du Népal depuis 2019 et le début de la crise du coronavirus. + LIRE L’ARTICLE

La France est entrée dans «une forme de 3e vague» avec les variants

La France est entrée dans «une forme de troisième vague» de l’épidémie de coronavirus, «caractérisée par des variants nombreux», a indiqué Jean Castex.+ LIRE L’ARTICLE

4. CULTURE

Face à la crise, l’Ancienne Belgique se réinvente et devient... «Nouvelle Belgique»

Face à la pandémie et à l’impossibilité d’organiser des concerts depuis des mois, l’Ancienne Belgique (AB) se métamorphose et devient «Nouvelle Belgique», une salle de concert virtuelle. Pour la première fois dans le pays, les fans pourront admirer leur artiste préféré en live dans un environnement de gaming interactif, annonce ce mardi la salle bruxelloise. + LIRE L’ARTICLE

5. SPORT

Mesurer le CO2 dans les salles de sport avant de décider d’un déconfinement

La ministre des Sports, Valérie Glatigny, a confié à la faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain, que dirige le professeur Marc Francaux, une étude sur la propagation du virus dans les installations sportives intérieures. Un projet pilote est mené au Club Justine Henin, à Limelette. + LIRE L’ARTICLE

«Nous disposons de plusieurs scénarios mais celui d’un Euro à huis clos n’est pas sur la table»

Disputer des rencontres de l’Euro dans des enceintes vides n’est plus une option pour l’UEFA, a dit son président Aleksander Ceferin à Sky Sports. + LIRE L’ARTICLE