Un piéton fauché et grièvement blessé à Nivelles

Un homme a été grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture, lundi à Nivelles, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. Un second piéton a été plus légèrement touché. L’accident s’est produit le long de la chaussée de Mons, à proximité du complexe commercial.

Une voiture sortant d’un parking a percuté un premier piéton qui a rebondi sur le capot et le pare-brise avant d’être projeté sur un deuxième passant. L’homme percuté, un Nivellois né en 1938, a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé, précise la porte-parole du parquet brabançon. L’autre victime, un Nivellois né en 1955, a été plus légèrement blessée. Le conducteur en cause est un Nivellois né en 1942. Le parquet conclut à un accident lié à une perte de contrôle du véhicule.