Un manque de pompiers à Liege Airport, de mauvaises conditions de travail des «fuelistes»: un préavis de grève déposé

Depuis un certain temps déjà, les représentants des travailleurs de l’aéroport de Liège dénoncent les mauvaises conditions de travail des «fuelistes» et de l’équipe «opération» ainsi que le manque de personnel au sein du service des pompiers.

Lundi soir, la CSC-Transcom a organisé des assemblées et elle a été mandatée par ses affiliés pour déposer un préavis de grève.

«En fait, au sein des «fuelistes» et de l’équipe «opération», deux types d’horaire cohabitent actuellement. Les personnes ayant d’anciens contrats sont soumises à un système de 4 jours consécutifs de 12h de travail/jour, suivis de 6 jours de repos. Les nouveaux engagés prestent, quant à eux, 8h de travail/jour et sont rappelables à n’importe quelle heure, ce qui est intenable», s’exclame Michel Gretzer, secrétaire permanent CSC-Transcom.

Le personnel souhaite que le système de 4 jours consécutifs de 12h de travail/jour suivis de 6 jours de repos soit appliqué à tous.

«Quant aux pompiers qui doivent travailler en binôme, ils se retrouvent en solo dès qu’il y a, par exemple, des malades parce que l’effectif est insuffisant. L’engagement des deux intérimaires de longue durée serait déjà une avancée», estime Michel Gretzer.

À la suite du dépôt du préavis de grève, la direction propose de rencontrer les organisations syndicales dès ce mercredi.

«J’avais envoyé un mail qui est resté sans réponse. J’organise une consultation des travailleurs et on me propose une réunion, c’est dommage qu’on doive en arriver là», conclut Michel Gretzer.