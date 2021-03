Marcel Javaux raconte un demi-siècle de football, besoin d’un véritable suivie de l’impact psychique de la crise, fromenade ou comment manger et marcher wallon, un Breton entraîne Lambil et ses Tuniques Bleues à l’Ouest, au son d’une balade irlandaise: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 16 mars.

1. Santé mentale face au Covid: «J’ai cinq enfants à la maison, dont trois ados . Je vois bien que ça s’aggrave de jour en jour»

On ne prend pas assez en compte l’impact psychique de la crise, selon le cdH. Qui veut instaurer un suivi précis des suicides.

2. BD | Un Breton entraîne Lambil et ses Tuniques Bleues à l’Ouest, au son d’une balade irlandaise

On le savait depuis quelques mois: Raoul Cauvin a décidé de lâcher la bride et réussi la folle évasion que le caporal Blutch n’a jamais pu concrétiser, les Tuniques Bleues, c’est fini pour lui. De quoi laisser le Falisollois Willy Lambil en plein désarroi et incapable, durant de nombreuses semaines, de se remettre en selle. Mais l’octogénaire a été séduit par le scénario du Brestois Kris.

3. MOBILITÉ | Axe Bruxelles-Luxembourg: l’appel à l’Europe a été entendu

Le gigantesque chantier de l’axe ferroviaire Bruxelles-Luxembourg devrait bénéficier d’un financement européen pour aboutir. Les ministres belge et luxembourgeois de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo) et François Bausch (Les Verts), avaient fait parvenir un «appel ardent» à la Commission européenne le 14 janvier, afin qu’elle mobilise des moyens pour ces travaux, dont le commencement remonte à 2007. Appel entendu. Frans Timmermans, vice-président de la Commission, et Adina Valean, commissaire aux Transports, ont exprimé leur «soutien de principe» au projet dans un courrier envoyé le 10 mars, ont indiqué les deux ministres de la Mobilité.

4. Envie d’une sortie originale? Découvrez la fromenade: sur la route, fromage au dos

La Maison du tourisme Terres-de-Meuse lance le concept Fromenade: les promeneurs seront équipés d’une carte et de matériel à fondue. «Les différents fromages contenus dans le sac sont wallons, tandis que le pain et la charcuterie sont issus d’une de nos 27 communes.»

5. UN AN DE CRISE | Hervé Jamar, le gouverneur de la province de Liège, des deux côtés de la crise

Le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a connu les deux facettes de la crise. Côté gestion, par les autorités, mais aussi côté médical, par sa maladie.

6. Marcel Javaux raconte son demi-siècle de football… sur le web

Vingt-huit années dans l’arbitrage, dont onze en D1 (1990-2001), treize autres comme consultant pour La Tribune, la présidence du Comité provincial, celle du club de Villance: Marcel Javaux peut se targuer d’une carrière longue, et bien remplie, de plus d’un demi-siècle dans le football.

Et à 65 ans, il a décidé qu’il était l’heure de compiler et partager ses souvenirs. Non pas dans un ouvrage, pas dans l’immédiat en tout cas, mais sur le net

7. «Le Quai 10, ce sont 18 personnes, qui, il y a un an, sont passés, du jour au lendemain, du statut de travailleur de la culture à celui de «non-essentiel»

Le Centre de l’image a pris part à «Still Standing», ce samedi. Le directeur des lieux, Matthieu Bakolas, n’a rien caché de ces douze mois écoulés, ni de l’horizon guère plus éclairci qui attend le Centre de l’image, au quai Rimbaud.

8. INFOGRAPHIE | Déjà 47 matchs manqués au Real Madrid pour Eden Hazard

À peine revenu sur les terrains, Eden Hazard est à nouveau blessé. Inquiétudes au Real… et sur l’Euro du Brainois.

9. Anderlecht: le Top 4 ou la crise

Et si la victoire au Standard (1-3) n’avait été qu’une illusion? Il y a deux semaines, un regain d’espoir avait gagné les rangs anderlechtois. Les Mauves sortaient de deux pauvres matches, sans but et sans aucun tir cadré (0-0 au CS Bruges; 0-2 contre Courtrai). Incapable de gagner en demi-finale de la Coupe, Anderlecht disputera quatre «finales» pour rejoindre le Top 4. Il doit les gagner… et c’est pas gagné.

10. SÉLECTION TV | Il s’est immiscé au CHU de Liège durant la 1re vague: «Moi, j’ai la chance de ne pas devoir y retourner»

Christophe Hermans a posé sa caméra au CHU de Liège durant la première vague. En résulte un film, diffusé ce mardi sur La Trois, qui restitue le quotidien de celles et ceux qu’on a trop souvent rebaptisés «héros». Interview.

