Agressions sexuelles: 8 femmes témoignent contre Patrick Poivre d’Arvor

La parole se libère autour des pratiques douteuses de Patrick Poivre d’Arvor. Le journal Le Monde vient de publier de nouveaux témoignages accablants.

Alors que la justice a ouvert une enquête sur des accusations de viols portées à l’encontre de l’ancien présentateur vedette du journal télévisé Patrick Poivre d’Arvor, le journal Le Monde publie aujourd’hui les témoignages de 8 femmes qui accablent encore un peu plus PPDA.

Elles dénoncent des faits graves allant de l’agression sexuelle au viol. Parmi ces femmes, on retrouve l’ex-présentatrice de LCI, Hélène Devynck, une journaliste qui a fait ses débuts à TF1. Elle explique avoir cédé à ses avances une fois sous la pression.

«Un petit coup vite fait mal fait, vraiment du troussage de domestique et j’étais la bonne. Mais j’ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C’était vraiment humiliant. Je n’avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus. Quand j’ai voulu que notre collaboration s’arrête, il a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction que j’étais nulle. (...) C était impensable de ne pas passer à la casserole, mais tout autant impossible de le dire. Moi, je ne l’ai pas dit, je savais bien que si je disais quelque chose, il y avait un tel déséquilibre que je serais la pute et lui le séducteur.» précise-t-elle.

Mais trente ans plus tard, elle a décidé de prendre la parole lorsque les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance aux personnes la convoquée. C’était le 10 mars dernier.

Mais Hélène Devynck n’est pas la seule à ne plus vouloir se taire aujourd’hui. Chloé, journaliste à la rédaction de TF1 rapporte des faits datant de 2003.

Appelée dans son bureau, elle explique ce qu’il s’est passé: «Il s’est levé brusquement, m’a enlacée par surprise, m’a embrassée, m’a renversée sur sa grande table, a glissé une main dans mon soutien-gorge puis l’autre dans ma culotte. (...) J’ai essayé de me débattre et de me dégager en murmurant que je ne voulais, que j’avais un petit ami, mais j’étais pétrifiée et je n’ai pas osé le repousser vigoureusement» décrit-elle.

Elles sont ainsi plusieurs à avoir été auditionnées par la police ces dernières semaines. Comme Joséphine, 18 ans et étudiante à l’époque des faits. «D’un coup il me saute dessus et plante sa langue tout au fond de ma bouche. Il dégrafe aussi mon soutien-gorge» témoigne-t-elle. «Je lui demande u moins trois ou quatre fois d’arrêter, je lui dis que je ne veux pas, que je n’ai pas envie» avant de s’enfuir du bureau.

Début mars, après les accusations de viols par l’écrivaine Florence Porcel, PPDA est sorti du silence dans l’émission Quotidien, sur TMC. Il nie les allégations en bloc et dénonce une campagne de dénigrement «ignoble».

