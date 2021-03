DIRECT| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique.

C’est avec un brin de pessimisme que la conférence de presse a débuté ce mardi. En effet, les chiffres repartent à la hausse dans notre pays.

«Ne nous voilons pas la face, le plateau que nous avons à une tendance claire à la hausse» a indiqué Yves Van Laethem. «Nous voyons une augmentation constante du nombre de contaminations dans toutes les provinces et dans quasi toutes les tranches d’âge. D’ici fin de semaine, le chiffre de 3000 contaminations par jour sera atteint. Il est clair que le nombre de tests a augmenté mais pas en proportion par rapport à cette augmentation. Le pourcentage de tests positifs est passé à 6,6%. Le virus circule donc clairement plus facilement actuellement.»

«Quelque 6% des infections entraînent une hospitalisation. Ce pourcentage est stable mais ceci va nous amener à une moyenne de 180 hospitalisations par jour bientôt.»

Yves Van Laethem précise également que la barre des 500 personnes en soins intensifs a été franchie pour la première fois depuis 2021 et que le seuil de 2000 personnes hospitalisées a été dépassé.

«Cette occupation aux soins intensifs augmente lentement mais de manière plus significative que le nombre total des hospitalisations. Les patients vont donc plus rapidement aux soins intensifs par rapport aux semaines précédentes.»

«Nous sommes donc à un point de rupture potentielle mais nous pouvons toujours nous-même influencer cette évolution.» Yves Van Laethem a rappelé l’importance de respecter les mesures en vigueur comme limiter les contacts étroits en attendant que la campagne de vaccination progresse et pratiquer toujours le télétravail. « Vous ne pouvez pas infecter les personnes que vous ne rencontrez pas. Essayer de respecter les mesures.»

Les chiffres

Nouvelles infections. Entre le 6 et le 12 mars, 2.844 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 21% par rapport à la semaine précédente.

Âge. Toutes les classes d’âge sont concernées sauf les personnes âgées et de plus de 90 ans. Sans doute l’impact de la vaccination. La plus grande augmentation concerne les adolescents et les trentenaires.

Province. Toutes les provinces sont concernées. Brabant wallon 6% et Liège 34%.

Hospitalisation. Les hospitalisations repartent par ailleurs à la hausse, de 14%, pour une moyenne de 167 entre le 9 et le 15 mars. 2112 patients hospitalisés soit +6% de plus que la semaine précédente. 503 personnes se trouvent aux soins intensifs soit +15%.

Décès.Il y a en moyenne, 24 décès par jour. Soit 9% de moins que la semaine précédente. La semaine dernière, il n’y a pas eu de décès durant 2 jours dans les maisons de repos et de soins.

Suivez la conférence de presse en direct