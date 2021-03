Un nouveau variant fait son apparition en France: le breton est indétectable avec les tests PCR

Après l’anglais, le sud-aficain et le brésilien, un nouveau variant du covid-19 a été détecté en France. Des analyses sont en cours.

Un nouveau variant du coronavirus a été détecté en France à l’hôpital de Lannion dans les Côtes d’Armor. C’est la Direction générale de la Santé qui a transmis cette information aux professionnels de la santé ce lundi.

Des investigations sont en cours pour évaluer son éventuelle dangerosité et sa transmissibilité. Car s’il existe des milliers de variants, tous ne s’avèrent pas dangereux.

Ici, le variant baptisé «breton» a été classé dans la catégorie «à suivre» par les autorités. Sa particularité, il ne serait pas détectable avec les tests PCR.

«Une évaluation est en cours afin d’apprécier l’impact possible de ces modifications génétiques sur un défaut de reconnaissance par les tests virologiques conduisant à un sous-diagnostic et susceptible d’interférer avec la stratégie de dépistage et de contact-tracing actuellement en vigueur. Des investigations complémentaires sont également en cours afin d’évaluer l’impact de ces mutations sur la transmissibilité, la sévérité et le risque éventuel d’échappement immunitaire de ce nouveau variant» indique le courrier de la DGS.