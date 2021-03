Opération en vue et donc pas d’Euro pour Eden Hazard?

Nouvel épisode d’une série que toute la Belgique espère voir se conclure au plus vite. Alors qu’il est de nouveau écarté des terrains, juste après un nouveau retour, Eden Hazard pourrait subir une opération. De quoi mettre fin à sa saison.

Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Eden Hazard ce mardi soir lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Dans la foulée de l’entraînement, Zinédine Zidane a annoncé que le capitaine des Diables rouges était blessé.

Déjà. Alors qu’il avait disputé 15 minutes de jeu à peine ce week-end contre Elche (victoire 2-1). Pour mettre fin à cette mauvaise série de blessures, l’attaquant des Diables pourrait passer sur le billard. C’est en tout cas ce qu’annonce le média espagnol Marca.

Selon le quotidien, tous ces pépins auraient une même origine: la blessure à la cheville datant de novembre 2019. En effet, Hazard avait été opéré à Dallas en mars 2020 après s’être blessé le 26 novembre 2019 contre le PSG en Ligue des Champions. Les médecins avaient alors placé une plaquette en titane sur sa cheville afin de corriger le problème. Mais un an plus tard force est de constater que cette plaquette a fait plus de mal que de bien. Cette gêne pourrait d’ailleurs être la source de toutes les blessures analogues depuis. En effet, le joueur aurait dû modifier sa mécanique de course et donc provoquer un inconfort permanent lors de la pratique du football.

Toujours selon Marca, cette nouvelle blessure au psoas a été la goutte d’eau qui lui a vraiment fait repenser à sa situation et il aurait sérieusement étudié l’option de l’opération. L’objectif de cette nouvelle intervention serait donc d’enlever ou de corriger cette plaque qui a été placée sur sa cheville et se débarrasser une fois pour toutes de tous ces maux.

Une opération maintenant signifierait la fin de sa saison avec le Real, mais surtout, menacerait très sérieusement son Euro.