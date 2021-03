Le Népal accueille ses premiers grimpeurs de l’Everest depuis 2019

Personne n’a escaladé le Toit du monde au départ du Népal depuis 2019 et le début de la crise du coronavirus.

Une équipe d’alpinistes de la garde royale du Bahreïn est arrivée au Népal afin d’effectuer au printemps une expédition vers l’Everest, ont fait savoir ce mardi les autorités locales. Personne n’a escaladé le Toit du monde au départ du Népal depuis 2019 et le début de la crise du coronavirus.

La délégation, composée de 13 Bahreïni et trois Britanniques, a atterri lundi soir à l’aéroport de Katmandou dans un avion de l’armée du Bahreïn. Les sportifs vont maintenant effectuer leur semaine de quarantaine imposée à tous les touristes entrant au Népal.

Ces alpinistes qui se sont attaqués l’an dernier au Mont Lobuche (6.119 mètres) et au Mont Manaslu (8.163 mètres), resteront au Népal pendant 80 jours pour tenter d’atteindre le plus haut sommet du monde, selon l’ambassade du Népal au Bahreïn. L’expédition est organisée par la garde royale de cet État du golfe Persique et l’un des membres de l’équipe appartient à la famille royale, a précisé l’ambassade.

Les responsables touristiques népalais estiment que plus de 300 grimpeurs devraient s’attaquer aux 8.848,86 mètres de l’Everest au printemps. Le nombre exact ne sera connu qu’après la délivrance des permis.