Une voiture percute une grue à Marloie

Accident spectaculaire du côté de Marloie mais heureusement sans grande conséquence.

Ce lundi soir vers 20h30, un véhicule qui circulait chaussée de Rochefort à Marloie (Marche-en-Famenne), a heurté la grue d’un chantier de rénovation de toiture d’une habitation toute proche. La grue de 6 tonnes et demi est alors tombée en travers de la chaussée.

Dans sa chute, elle a heurté une maison située en face.

«Les dégâts à ma maison sont finalement très minimes. Cela aurait vraiment pu être plus grave. La corniche est cassée et on dénombre quelques petits dégâts mineurs. Mais le plus important est que personne n’ait été blessé. C’est un petit miracle», témoigne la propriétaire de la maison endommagée.

Cet accident, pour le moins impressionnant, n’a effectivement pas fait de blessés, tant du côté de l’automobiliste que des riverains.

Quant à la grue qui entravait complètement la chaussée de Rochefort, elle est totalement détruite, selon un ouvrier du chantier rappelé en catastrophe.

À 23h15, les opérations de dégagement de la grue étaient toujours en cours. Une déviation a été mise en place.

Les ouvriers d’ ORES étaient également à pied d’œuvre pour rétablir les circuits endommagés durant la chute. Les pompiers de Marche et la police sont également intervenus.