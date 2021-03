Zidane n’exclut pas un retour de Cristiano Ronaldo au Real.

Interrogé en marge du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Atalanta en Italie, Zinédine Zidane a entrouvert la porte lundi à un éventuel retour de l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo, qui a eu 36 ans le mois dernier, à Madrid.

«Quand il y a tant de rumeurs (d’un éventuel retour de Ronaldo au Real), il y a peut-être un fond de vérité?». «C’est possible, c’est possible ...», a lâché Zidane dans cet entretien réalisé par la branche italienne du groupe Sky diffusé lundi.

«On connaît Cristiano, on sait la personne qu’il est et tout ce qu’il a fait au Real Madrid. Mais aujourd’hui c’est un joueur de la Juventus et il faut avoir du respect pour lui et la Juve», a nuancé «Zizou».

«J’ai fait ce que je devais faire avec Cristiano. Voyons ce qu’il va se passer à l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner, il est vraiment impressionnant. Aujourd’hui c’est la Juve qui en profite», a enchaîné le technicien du Real Madrid.

Sous une photo diffusée dimanche sur Instagram à l’occasion de son record de buts (770) qui lui a permis de dépasser Pelé, Cristiano Ronaldo, transféré du Real Madrid à la Juventus Turin à l’été 2018 pour 117 millions d’euros, a assuré que «le futur est demain et il y a encore beaucoup de choses à gagner avec la Juventus et le Portugal!».

«C’est un privilège de l’avoir avec nous, on se le garde, il fait partie du futur» de la Juve, a assuré dimanche le directeur sportif du club turinois Fabio Paratici, en réponse aux rumeurs évoquant des envies de départ de CR7 après l’élimination de la Juve en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Porto.

Son ancien acolyte du Real Madrid, Karim Benzema, serait heureux de rejouer avec la superstar portugaise: «Avec Cristiano, j’ai réussi beaucoup de choses ici à Madrid, beaucoup de buts, beaucoup d’actions... Mais ça fait bientôt trois ans. Aujourd’hui, Cristiano joue dans une autre équipe. Je ne suis pas le président ou l’entraîneur. Je ne sais pas s’il se sent bien ou pas bien à la Juve. Jouer à nouveau avec lui, bien sûr (que ça lui plairait), parce qu’avec moi il s’est toujours très bien comporté. C’est un joueur qui mettra toujours des buts», a assuré Benzema lundi en conférence de presse.