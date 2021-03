Des tests antigéniques rapides dans les maisons de repos bruxelloises

Les maisons de repos bruxelloises disposent désormais de tests antigéniques rapides. Le but: limiter la propagation du virus.

En vue de limiter la propagation du virus, Iriscare met à disposition de ses institutions résidentielles bruxelloises, où la campagne de vaccination touche à sa fin, des tests antigéniques rapides et de dépistage préventif, a indiqué lundi ce service qui gère le financement du secteur de la santé à Bruxelles et notamment des maisons de repos, des établissements pour personnes atteintes d’un handicap, des Initiatives d’Habitation Protégées et des maisons de soins psychiatriques.

«Dans le but de protéger les personnes les plus vulnérables, il est important que les visiteurs et les membres du personnel puissent être testés et obtenir un résultat rapide. Ces dépistages préventifs permettent ainsi de limiter la propagation du virus. En parallèle à ce dépistage préventif, les différentes stratégies de tests sont toujours d’application en maisons de repos», a-t-il commenté lundi.

15 minutes

Ces tests sont réalisés par un prélèvement naso-pharyngé et fournissent dans les 15 minutes une indication relative à la présence éventuelle de Covid-19. Le résultat permet d’empêcher l’entrée d’éventuels cas positifs dans les établissements. Par mesure de précaution, les règles habituelles devront tout de même être respectées.

Le dépistage PCR préventif mensuel pour les membres du personnel, qui a été mis en place afin de limiter la propagation du virus et protéger les résidents et le personnel de ces institutions, reste quant à lui toujours d’application.

Iriscare a invité les institutions concernées à faire leur demande de tests via un formulaire numérique.