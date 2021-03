«Top Chef»: le show d’Etchebest et Pairet, une perceuse et l’élimination d’un chouchou

Paul Pairet et Philippe Etchebest ont fait équipe face aux candidats de «Top Chef». Marie ETCHEGOYEN/M6

Opposés les uns aux autres sur le thème du fromage, de la soupe et du magret de canard, les dix derniers candidats de «Top Chef» ont également dû se frotter à… Philippe Etchebest et Paul Pairet dans le 5e épisode diffusé ce lundi soir sur RTL-TVI. Qui s’est illustré et qui a pris la porte? Résumé.

Après des défis pas toujours très ragoûtants lors des derniers épisodes, place à de la bonne boustifaille dans le 5e épisode de cette 12e saison de «Top Chef». Au menu, et dans l’ordre, du fromage, de la soupe et du magret de canard.

1 La paire Etchebest-Pairet VS les candidats de «op Chef

Grand classique de l’émission, c’est une revisite de l’épreuve «ui peut battre Philippe Etchebest qui a lancé ce 5e épisode.

Plutôt que de devoir affronter seul les candidats – qui étaient regroupés en binôme durant toute la soirée – sur le thème du fromage, le visage de «Cauchemars en cuisine» a invité Paul Pairet à ses côtés. Résultat des courses Quelques punchlines – «Mettre deux cerveaux dans une assiette, je pense que c’est très difficile… surtout quand c’est un demi-cerveau avec Philippe» – et un mélange (d)étonnant entre le stress de l’un et l’assurance de l’autre.

Pour les candidats, un seul objectif: battre la paire Etchebest-Pairet afin d’éviter les autres épreuves. Et à ce petit jeu, après dégustation d’Hélène Darroze et Michel Sarran, seule une équipe est parvenue à faire mieux que les deux coaches Sarah et Charline, premières qualifiées pour la semaine prochaine.

2 Une soupe à la perceuse

Deuxième épreuve: imaginer «la» soupe qui va séduire le chef Guy Savoy.

Savoy ou Savoy pas? Tel est donc la question pour les quatre binômes encore engagés avant la dernière chance.

Entre soupe de foie gras et velouté de maïs aux Saint-Jacques, il y en a pour tous les goûts.

Les candidats font le show et n’hésitent pas à prendre des risques, comme Matthias qui s’arme d’une perceuse pour peaufiner sa recette ou encore Baptiste qui se fait plaisir avec un chalumeau.

Reste que les grands vainqueurs de l’épreuve, ceux qui sont parvenus à séduire les papilles de Guy Savoy, sont Charline, Matthias et leur soupe de foie gras, curry et lait de coco.

3 Le magret fatal

Renvoyés en dernière chance, ils sont trois à être sélectionnés pour représenter leur brigade: Baptiste, qui s’est désigné, Chloé qui a été choisie par Hélène Darroze, et Bruno, qui a été appelé par Michel Sarran.

Dos au mur, les trois candidats sont invités à sublimer le magret de canard. Ce qu’est parvenu à faire Baptiste, qui confessait pourtant en cuisiner rarement car c’est «gras», et Chloé, dont la farce au foie gras et champignons a séduit le jury.

À l’inverse, Bruno a été évincé après une ultime préparation (un magret rôti aux épices et purée de carottes) qui… ne cassait pas trois pattes à un canard.