Thierry Remacle désigné rédacteur en chef de L’Avenir

Thierry Remacle est bien parti pour devenir le nouveau rédacteur en chef de L’Avenir. Son profil et son projet ont été retenus par le conseil d’administration des Editions de L’Avenir Presse.

Thierry Remacle est un nom bien connu du paysage médiatique wallon. Il arrive de La Dernière Heure/Les Sports où il était rédacteur en chef adjoint depuis octobre 2017. Avant ça, il avait travaillé pour le groupe Rossel où il a été notamment: journaliste pour Le Soir en province de Namur, chef d’édition de La Nouvelle Gazette à La Louvière et à Auvelais puis rédacteur en chef adjoint de Sudpresse puis rédacteur en chef de Rossel Sports.

La nomination de Thierry Remacle apparait comme un transfert interne au sein du groupe IPM, nouveau premier groupe de presse wallon depuis le rachat des Editions de L’Avenir par IPM en juillet dernier.

Originaire de Gesves en province de Namur, Thierry Remacle, bientôt 45 ans , a la mission de renforcer le positionnement de L’Avenir comme média régional wallon de référence et d’accélérer la digitalisation du média.

La nomination de Thierry Remacle sera effective dans quelques jours. Le candidat va d’abord présenter son projet à la Société des rédacteurs de L’Avenir (SDR), consultée dans la procédure de recrutement.

