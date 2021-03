ATP Dubaï: David Goffin et Joran Vliegen battus au 1er tour du double

La paire belge s’est inclinée en deux sets et 1h15 de jeu. Photo News

David Goffin et Joran Vliegen ont été battus au 1er tour du double messieurs du tournoi ATP 500 de Dubaï, ce lundi aux Émirats arabes unis.

La paire belge s’est inclinée en deux sets 7-6 (7/2), 6-2 et 1h15 de jeu face aux Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, têtes de série N.2 et lauréats ensemble de trois tournois cette saison.

David Goffin dispute à Dubaï son troisième tournoi de la saison en double après ceux d’Antalya et de Montpellier, disputés respectivement avec les Français Pierre-Hugues Herbert et Lucas Pouille. Il avait cette fois à ses côtés un spécialiste de la discipline, Joran Vliegen. Trente-cinquième mondial, le gaucher limbourgeois de 27 ans a remporté cinq titres ATP avec son partenaire habituel Sander Gillé, dont celui de Singapour cette année.

Tête de série N.5 en simple, David Goffin (ATP 13) entrera en lice au 2e tour face au Japonais Kei Nishikori (ATP 41).