Deux options pour organiser la Chinelle en 2021

Sous quel format aura lieu la prochaine édition de la Chinelle à Franchimont? Les organisateurs s’interrogent et se penchent sur deux alternatives…

Il n’y a pas encore de décision de la part de l’organisation mais Évents See pourrait bien finalement mettre sur pied une édition de l’enduro de la Chinelle cette année encore. «Soit une version des 12h à huis clos, mais sans public je n’y crois pas trop, explique David Rossomme, l’organisateur. Il faut savoir que pas mal d’importateurs moto mettent la pression pour assurer tout de même une course cette année. L’autre idée serait une version «light», toujours sans public, mais à moindre coût, et uniquement sur 6 heures c’est a dire sans départ de nuit. Et avec la mini-Chinelle la veille également. Mais tout ça est encore à confirmer dans les prochaines semaines. C’est notamment conditionné à la location des terres agricoles mises à disposition par les fermiers. On va demander un effort de tous les intervenants pour réduire les coûts au maximum.» A suivre donc…