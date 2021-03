L’inquiétude des petits indépendants face au paiement électronique, une reconversion temporaire suite à la crise, une Route de la bière en Ourthe-Amblève: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 15 mars.

1. Paiement électronique: les petits indépendants s’inquiètent

Libraire installé dans le centre de Jodoigne, l’imposition du paiement électronique ne rassure pas Jean-Noël Binet: «Ici, à la librairie, on traite principalement des petits montants et la clientèle est d’un certain âge. 70 à 80% des paiements sont réalisés en cash. Très clairement, ces gens sont révoltés par le fait qu’un jour on les oblige à faire des paiements plastiques.»

2. Crise politique à Verviers: verdict d’ici une semaine?

Après des contacts ces derniers jours entre partis, depuis la décision du PS verviétois de désigner Malik Ben Achour comme son candidat bourgmestre, la crise politique pourrait se dénouer endéans une semaine.

3. Un an de silence pour la culture: «On attend qu’on nous libère»

Ce samedi à Huy, les acteurs culturels avaient investi les lieux symboliques. Ce n’était pas des concerts, c’était bien plus que ça: «Celui qui veut chanter avec nous, pas de problème. Celui qui veut crier, pas de problème»

4. À vélo dans Tournai contre le port du masque à l’extérieur

Une cinquantaine de personnes ont pédalé sur les boulevards pour un retour à nos libertés et droits fondamentaux. Le groupe de cyclistes revendique la liberté de ne pas porter le masque à l’extérieur, mais aussi celle de sourire.

5. À l’arrêt forcé depuis un an, elle crée pour rester vivante

Au moment où les salles ont fermé leurs portes, Valérie Nederlandt, attachée de presse, a vu son activité professionnelle stoppée net. C’est en décembre, qu’elle a le déclic: cherchant à s’occuper l’esprit, Valérie commence à créer des petits bijoux fantaisie.

6. 80 km à la découverte des bières de l’Ourthe-Amblève

Le Greova lance une Route de la bière touristique, à la découverte des mousses d’Anthisnes, Ferrières ou Comblain.

7. Le Monty’Bazar brave les interdits pour vendre des produits culturels

Le Monty, espace culturel, a bravé les interdictions samedi en ouvrant une grande surface où les produits proposés étaient culturels. «Nous voulons démontrer l’absurdité du système en transformant le Monty en magasin de liens essentiels. On peut aller faire ses courses mais on ne peut pas ouvrir les espaces culturels en respectant toutes les mesures sanitaires».

8. EuroParcs met la main sur un camping de Gesves

Le groupe néerlandais a acquis le site en décembre et compte y maintenir une activité d’hébergement touristique.

9. Un Verviétois va combattre à Londres: «Pas pour faire de la figuration»

Le boxeur verviétois Faroukh Kourbanov est en route pour Londres, où il va défier Joe Cordina, samedi. Et pas en victime consentante, loin de là.

10. Philippe Bormans: «On continuera d’investir à l’Union»

Le titre en D1B et la montée en poche, l’Union Saint-Gilloise est à un tournant. On fait le point sur le futur avec le CEO Philippe Bormans.

