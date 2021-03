Le «nouveau sac bleu» débarque dans la zone Hygea

Un nouveau sac bleu pour y mettre plus de déchets recyclables Fost Plus

Dès le 1er avril, les habitants de Mons-Borinage et du Centre pourront mettre de nombreux emballages ménagers supplémentaires dans leurs sacs PMC: pots de yaourt, barquettes de champignons, films plastiques…

Actuellement, la collecte des PMC est assez restrictive: seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont autorisés dans les sacs bleus collectés au sein de la zone Hygea.

Dès le 1er avril, cela va changer: presque tous les emballages ménagers en plastique seront acceptés dans le Nouveau Sac Bleu: pots de yaourt, raviers de beurre, sacs et films en plastique, etc.

De quoi faciliter la vie des ménages, qui ne s’interrogeront plus sur le destin de leur ravier de champignon face aux poubelles. De quoi aussi réduire le poids des déchets qui prennent la route de l’incinération: ce seront environ 8 kg de déchets d’emballages ménagers en plastique qui vont quitter le sac d’ordures ménagères pour le sac bleu et qui seront désormais recyclés. Cela permettra de réduire l’usage de nouvelles matières premières, d’économiser de l’énergie et de limiter les émissions de CO2.

À Frameries, rien ne change… Sauf la couleur

Les habitants de Frameries bénéficient de cette collecte élargie depuis 2016 dans le cadre d’un projet-pilote. Pour eux, aucun changement des règles de tri n’est à prévoir, si ce n’est la couleur du sac. Les Framerisois ont actuellement un sac mauve pour la collecte des PMC et celui-ci sera progressivement remplacé par le Nouveau Sac Bleu.

Les anciens sacs restent valables

Les anciens sacs bleus et mauves restent valables jusqu’à épuisement des stocks. À partir du 1er avril, les citoyens pourront les présenter à la collecte, avec les nouveaux emballages ménagers en plastique autorisés.

Les nouveaux sacs ont le même volume que les anciens, ils seront vendus au même prix et dans les mêmes points de vente.

Règle de tri spécifique

Les emballages tels que les barquettes de charcuterie, sont parfois composés de plusieurs parties (une barquette et un film plastique) qui ne suivent pas la même filière de recyclage. Pour que ces emballages soient correctement recyclés, il faut bien séparer les deux éléments avant de les jeter dans leur sac bleu.

Ce qui reste interdit

Tous les déchets plastiques ou métalliques ne seront pas acceptés. Les emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. une couche de film plastique et une couche de film en aluminium) ne pouvant pas être séparés, comme certaines pochettes de boisson, de compote ou de nourriture humide pour animaux sont interdits.

Il en va de même pour les emballages avec bouchon de sécurité enfant, les emballages ayant contenu des produits dangereux ou corrosifs, les emballages d’huile de moteur, de pesticides, les tubes de silicone, les emballages avec une contenance de plus de 8 litres ou encore la frigolite.

Toutes les infos sur www.hygea.be et www.lenouveausacbleu.be.