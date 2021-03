Le PTB soutient «à 300%» l’appel à la grève nationale du 29 mars

Raoul Hedebouw (PTB) dit soutenir à «300%» l’appel à la grève du 29 mars prochain.

Le chef de groupe PTB à la Chambre a apporté lundi son soutien à l’appel à une journée nationale d’actions assortie de grèves dans les entreprises et organisations du pays le 29 mars, lancé mercredi dernier par les syndicats CSC et FGTB pour appuyer des revendications salariales, rejoignant ainsi le président du PS, Paul Magnette.

«Si le PS dit (soutenir ces actions à) 200%, je ne peux dire que 300%», a-t-il affirmé au micro de la radio privée Bel-RTL, en faisant référence à des propos tenus dimanche par le président du parti socialiste.

La déclaration de M. Magnette, «c’est une bonne nouvelle, c’est plutot un bon signe, que les lignes bougent, cela montre bien que la mobilisation syndicale et des travailleurs, l’augmentation du PTB dans les sondages, ça met sous pression les partis de gouvernement», a ajouté le député de gauche radicale.

Selon lui, «c’est la première fois que l’on voit un PS au gouvernement soutenir de cette manière-là» un appel à la grève nationale.

Mais M. Hedebouw a dit espérer «que ce ne soit pas un discours hypocrite» et que M. Magnette soutienne aussi au sein du gouvernement fédéral une révision de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises.

La CSC (chrétienne) et la FGTB (socialiste) ont appelé mercredi dernier à l’organisation d’«une large journée d’actions assortie de grèves dans diverses entreprises et organisations du pays» dans le secteur privé. Les syndicats exigent que les secteurs en bonne santé malgré la crise puissent accorder des augmentations de salaire supérieures à 0,4% - la marge salariale plafonnée pour les deux prochaines années, fixée par le Conseil national du Travail (CNT) dans le cadre des négociations pour un nouvel accord interprofessionnel 2021-2022 - alors que le patronat fait valoir la faible marge de manœuvre en cette période de crise sanitaire et économique.

M. Hedebouw a rappelé qu’il avait déposé le mois dernier, avec le député PS Marc Goblet, un ancien secrétaire général de la FGTB, une proposition de loi visant à rendre «indicative» et non plus contraignante la marge salariale définie par la loi de 1996 sur la compétitivité, modifiée en 2017 par la coalition suédoise.