Plus aucun cluster dans les maisons de repos wallonnes

La Wallonie ne compte désormais plus aucun cluster (au moins 10 cas Covid-19) dans ses maisons de repos.

C’est ce qu’a confirmé samedi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, citée lundi dans les titres Sudpresse. La nouvelle encourageante coïncide avec la fin de la campagne de vaccination dans ces collectivités pour seniors.

«Ne plus avoir de cluster est un moment émouvant», souligne la ministre. Outre les contaminations, les hospitalisations et les décès sont également en nette baisse dans les maisons de repos. «C’est extrêmement positif et encourageant pour la vaccination à l’échelle de la population», ajoute Christie Morreale. «Chaque jour qui passe va faire baisser la pression sur les hôpitaux. Et cela change complètement la donne!».

Elle note que c’est surtout après l’injection des deuxièmes doses que les chiffres «se sont effondrés».

À noter encore que si l’on regarde l’ensemble des collectivités et pas seulement celles pour seniors, la Wallonie ne compte plus que trois clusters, dans le Hainaut et les provinces de Liège et Namur.

«Cela dans le secteur du handicap non subventionné», ajoute la ministre. Une situation qui devrait se résorber, la vaccination dans ces établissements se poursuivant jusqu’au 2 avril. «Nous allons donc pouvoir envisager un déconfinement dans ces centres, à l’image de ce qui a été décidé dans les maisons de repos. Les concertations se terminent, on devrait annoncer quelque chose cette semaine».