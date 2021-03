Débrief sportif du week-end: coup de théâtre à Paris-Nice, Standard et Genk en finale, l’Union en D1

Entre le retour de la F1, le cyclisme qui bat son plein et la Coupe de Belgique, le week-end nous a livré une foule d’événements sportifs. On fait le point.

FOOTBALL BELGE

Pro League

Vendredi, Charleroi a accroché un point (1-1) dans un match d’alignement face u Club de Bruges.

Coupe de Belgique

Samedi, dans la première demi-finale, au terme d’un match disputé, le Standard a finalement décroché son ticket, trois ans plus tard, pour la finale de la coupe de Belgique au détriment d’Eupen (0-1).

Dimanche, Anderlecht a laissé filer la qualification pour la finale au détriment de Genk après une défaite (1-2).

D1B

L’Union Saint-Gilloise avait six matchs pour décrocher le titre de D1B, et par conséquent faire son retour en Pro League 48 ans après sa dernière saison au sein de l’élite. Le premier aura suffi! Et quoi de plus beau que de fêter une montée dans un derby face au RWDM? Aux yeux des supporters, les grands absents du soir, certainement presque rien!

Diables

Roberto Martinez, à douze jours du début des qualifications au Mondial 2022 et trois mois de l’Euro 2020, a fait le point sur son noyau ««C e serait un problème si Vermaelen ne venait pas en mars .

FOOTBALL ÉTRANGER

CYCLISME

Paris-Nice

Samedi, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la septième étape de Paris-Nice entre Le Broc et Valdebore La Colmiane (119,5 km). Il a devancé Gino Mäder (Bahrain Victorious) à 50 mètres de la ligne d’arrivée et Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Dimanche, c’est Magnus Cort Nielsen (Education First-Nippo) a remporté la huitième et dernière étape de Paris-Nice entre Le Plan du Var et Levens (92,8 km) devant Christophe Laporte (Cofidis) et Pierre Latour (Total Direct Energie).

Au classement général, Maximilan Schachmann remporte Paris-Nice pour la deuxième fois de rang avec 19 secondes d’avance sur Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) et 23 sur Ion Izagirre (Astana-Premier Tech). Tiesj Benoot (Team DSM) termine 5e et meilleur Belge à 42 secondes de Schachmann.

Tirreno-Adriatico

Samedi, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico entre Terni et Prati di Tivo (148 km). Il a devancé Simon Yates (BikeExchange) et Sergio Higuita (Education First-Nippo). Le Slovène fait coup double et prend la tête du classement général au détriment de Wout van Aert, 9e de l’étape à 45 secondes.

Dimanche,le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 5e étape de Tirreno-Adriatico, disputée sur 205 km entre Castellalto et Castelfidardo, en Italie.

MOTEURS

Formule 1

Prémonitoire ou illusoire? Red Bull a signé le meilleur temps des essais d’avant-saison de Formule 1 à Bahreïn, mettant sous pression Mercedes, écurie sept fois championne du monde en titre, deux semaines avant le premier Grand Prix.D euxième l’an passé, Red Bull semble encore la mieux placée pour contester l’hégémonie de Mercedes et de Lewis Hamilton. Avec Max Verstappen, signant le meilleur tour en 1:28.960, et Sergio Pérez, sa recrue hivernale, l’écurie a fait forte impression lors des trois petits jours d’essais hivernaux.

Grâce à une pénalité à 5 minutes du terme, l’Irlande est allée l’emporter (27-24) à Murrayfield face à une Écosse pas à la hauteur des promesses qu’elle a laissé entrevoir, dimanche, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations.