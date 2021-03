Seraing s’impose sur un score arsenal au Club NXT (0-1)

Seraing s’est imposé 0-1 sur le terrain du Club NXT pour la dernière rencontre de la 23e journée de 1B Pro League dimanche.

Après une première période fermée, les Sérésiens ont fait la différence lors du second acte avec un but d’Antoine Bernier (66e). Ndiaye avait ensuite l’occasion de doubler la mise mais son penalty était arrêté par Vroman, le portier brugeois (88e). Grâce à ce succès, Seraing assure sa deuxième place, synonyme de barrage contre le 17e de D1A, avec 42 points devant Lommel (37) et Westerlo (36).

Samedi, l’Union Saint-Gilloise a décroché le titre de champion de 1B Pro League en remportant le derby bruxellois face au RWDM (2-1). Les Unionistes retrouveront l’élite après 48 ans d’absence. Vendredi, Deinze s’était imposé 3-0 contre le Lierse.