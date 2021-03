Marie-Claire, rescapée du Covid: «Pour retrouver une vie normale, il m’a fallu six mois»

L’Esneutoise a repris une vie normale depuis six mois, encore plus consciente de la chance qu’elle a eue. Doc

Le vendredi 13 mars, il y a un an presque jour pour jour, Marie-Claire Dubois, 65 ans, d’Esneux, frappée durement par le coronavirus, était hospitalisée en urgence à l’unité Covid du CHU de Liège. Elle y restera 21 jours, entre la vie et la mort, luttant pour respirer, seule avec elle-même, sans pouvoir compter sur la présence de sa famille.

Un an après, elle est remise sur pied, elle n’a plus de séquelle, ou à peine. Elle est suivie par une équipe pluridisciplinaire, celui du professeur Moutschen. Et elle attend impatiemment la vaccination. «Sans ça, la page ne sera pas tournée.»

Vous avez vu la mort de très près il y a un an après avoir passé 23 jours aux soins intensifs. Aujourd’hui, avez-vous récupéré?

En novembre, il restait encore quelques taches dans mes poumons. Ce vendredi, mon infectiologue, que je consulte tous les trois mois, doit me donner les derniers résultats. Je suis suivie et encadrée par une équipe médicale du CHU. Mais on peut dire, de manière générale que je suis sortie d’affaire. J’ai encore un taux d’anticorps très élevé. Je n’ai plus aucun souci physique, de fatigue, d’essoufflement depuis quelques mois déjà. J’ai repris la marche, je fais mes courses, je donne à nouveau des cours d’éducation canine à Os’mose. La seule chose qui reste compliquée, ce sont les escaliers, qui m’essoufflent vite. Ma capacité respiratoire n’est pas encore à 100%.

Et au niveau moral, mental?

J’ai dû aller chez un psychologue pendant trois mois suite à mes crises d’angoisse nocturnes. Elles sont apparues après mon hospitalisation. Je voyais la mort en face et je me réveillais avec des sueurs froides, un syndrome post-traumatique classique des gens qui ont fait l’expérience de la noyade ou de l’étouffement. J’ai suivi plusieurs séances avec un psy et des anxiolytiques m’ont aidé à passer de bonnes nuits. Mais tout ça est terminé.

La récupération vous a-t-elle semblé longue, difficile?

Pour retrouver une vie normale, il m’a fallu six mois environ. Oui, ça a été un travail long, fait de petits combats quotidiens. Au début, le moindre geste me demandait un effort surhumain et du repos juste après. Je me suis armée de patience. J’ai aussi été très bien entourée, par ma famille mais aussi par les médecins du CHU. L’équipe du professeur Moutschen est fabuleuse, y compris dans le suivi post-Covid. À chaque consultation, ils prennent le temps. Si j’ai une question, je peux envoyer un mail ou téléphoner, avec un retour rapide. J’apprécie aussi leur humilité: ils avouent parfois ne pas savoir.

Pas de séquelle, donc. C’est le cas de nombreux «rescapés» du Covid?

J’ai remarqué, mais c’est un constat personnel, que les personnes qui ont été très gravement touchées par le coronavirus, qui ont été hospitalisées, ont mieux récupéré que ceux qui l’ont contracté avec des symptômes moindres, chez eux. Des amis n’ont toujours pas retrouvé le goût et l’odorat après un an, continue à avoir de gros coups de fatigue. Moi, je m’en sors franchement très bien. J’avais une vie très saine avant, sans doute que ça a aidé.

Vous restez sur vos gardes?

J’ai repris ma vie d’avant, sans être parano, mais en continuant à bien respecter les règles sanitaires et à agir avec bon sens. J’évite les endroits de foule ou à risque. Je me sens chanceuse et j’en suis consciente. Je sais d’où je viens… Et je sais qu’il est possible de recontracter le Covid. La page est presque tournée mais je n’oublierai jamais. Ça restera un traumatisme.

Qu’a changé le Covid dans votre vie, dans votre façon de voir les choses?

J’aime encore plus mes enfants et mes petits enfants et je profite de chaque moment avec eux. Je croquais déjà la vie à pleine dent avant mais je suis encore plus consciente de tous ces petits cadeaux du quotidien. J’espère que la pandémie pourra réinsuffler à chacun la capacité d’émerveillement à redécouvrir notre nature, notre environnement, à réapprendre à la respecter, à l’aimer.

Que pensez-vous des réactions de plus en plus épidermiques, contestataires de la population face aux restrictions sanitaires?

Je m’indigne sur les gens qui rouspètent pour le port du masque, qui dénoncent une atteinte à la liberté. Alors que c’est un geste solidaire, qui me paraît logique: protéger les autres et soi-même.

Comprenez-vous ceux qui souffrent du confinement prolongé?

Oui je peux l’entendre. Mais je vois aussi qu’en Europe, nous sommes privilégiés sur le plan de la santé: mutualité, suivi des patients, vaccination… Ce n’est pas le cas dans bien des pays. Donc j’essaye de prendre du recul. Avec l’ASBL Os’mose, j’encadre des personnes souffrant de handicap lourd, pour qui vivre est un combat de tous les jours. Alors, oui, je relativise ces deux années difficiles à vivre… Et je suis patiente. Ce confinement, c’est pour mieux revivre après.

Allez-vous vous faire vacciner?

Oui. Dans l’état de connaissance actuelle des choses, la vaccination est la seule solution pour sortir de tout ça. Et je fais confiance aux médecins, aux chercheurs à ceux qui ont une légitimité.