Max Verstappen: «de bons essais ne donnent aucune garantie»

Max Verstappen est revenu sur les trois jours d’essais de Formule 1 d’avant-saison sur le circuit de Sakhir à Bahreïn.

Le pilote de Red Bull a réalisé le meilleur temps dimanche, après avoir été le plus rapide lors de la première journée d’essais vendredi. Il a effectuét 64 tours supplémentaires après les 139 tours de vendredi. «C’était une autre bonne journée et nous avons pu exécuter l’ensemble de notre programme», a déclaré celui qui représente le plus sérieux adversaire de Mercedes cette saison encore.

«C’était un bon week-end, mais bien sûr, cela ne vous donne aucune garantie. Toutes les équipes font des programmes différents pendant les essais. Nous regardons toujours ce que nous pouvons encore améliorer sur la voiture et il y a certainement des choses sur lesquelles nous pouvons travailler, mais toutes les équipes aussi», a ajouté le natif d’Hasselt il y a 23 ans.

Selon Verstappen, lui et son équipe sauront vraiment où ils en sont dans deux semaines, lors de la troisième phase des qualifications du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison 2021. «Mais globalement, je peux dire que la voiture se comporte bien et j’ai hâte de courir».

Le Néerlandais a estimé qu’il avait effectué ses meilleurs essais d’avant-saison. Ces dernières années, Red Bull a été clairement inférieur à Mercedes en début de saison. L’écurie championne du monde a connu cette année des tests plus difficiles au Bahreïn.

Sergio Perez, le nouveau coéquipier de Verstappen, s’est montré enthousiaste à l’égard de la Red Bull qu’il découvrait. «Je pense que nous avons une bonne voiture, mais j’ai encore beaucoup à apprendre pour en tirer le meilleur parti», a souligné le pilote mexicain.

Guillaume Rocquelin, ingénieur en chef de Red Bull, a qualifié cette phase de test de très utile. «Nous avons posé de bonnes bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et nous sommes impatients de retourner au Bahreïn dans quelques semaines.»