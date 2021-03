Arsenal remonte Tottenham, Nainggolan surpris par un triplé de Ronaldo

Auteur de son deuxième triplé le plus rapide de sa carrière après celui lors des 20 premières minutes face à l’Espanyol en 2015, Cristiano Ronaldo a assommé Radja Nainggolan et ses équipiers AFP

Toby Alderweireld a disputé l’intégralité de la rencontre, qui a vu Tottenham s’incliner à Arsenal (2-1). Les Spurs ont pourtant ouvert la marque par Erik Lamela mais Martin Odergaard (44e, 1-1) et Alexandre Lacazette sur penalty (64e, 2-1) ont signé la victoire des Gunners. L’exclusion de Lamela (76e, 2 jaunes) n’a pas facilité la tâche des joueurs de José Mourinho. Au classement, Tottenham (45 points) est 7e et Arsenal (41 points) 10e. .

En Espagne, la Real Sociedad s’est inclinée 1-0 à Grenade. Les Basques étaient déjà menés à la marque quand Adnan Januzaj a été remplacé (63e). Après 27 journées, la Real Sociedad (45 points) reste 5e. Grâce au but de German Sanchez (51e, 1-0), Grenade (36 points) rebondit à la 8e place.

En Italie, Cagliari a été battu par la Juventus (1-3) lors de la 27e journée. Auteur de son deuxième triplé le plus rapide de sa carrière après celui lors des 20 premières minutes face à l’Espanyol en 2015, Cristiano Ronaldo a assommé Radja Nainggolan et ses équipiers. Le Portugais a entamé sa série d’un coup de tête sur un corner de Juan Cuadrado (10e), a ensuite transformé un penalty que le gardien Alessio Cragno avait commis sur lui (25e) et a décoché un coup de canon du gauche sur un débordement de Federico Chiesa (32e).

En seconde période, la Juventus s’est moins régalée et son gardien Wojciech Szczesny a été sollicité par Alfred Duncan (56e) avant de sortir d’une claquette une frappe de l’ex-Standardman Razvan Marin (57e). Le Polonais n’a cependant pas pu empêcher Giovanni Simeone de relancer un peu ce match (61e, 1-3). Ce but a eu pour effet de réveiller la Juventus, qui n’est pas parvenue à alourdir l’addition notamment par Ronaldo et Federico Chiesa.

Au classement, la Juventus est 3e avec 55 points, dix de moins que l’Inter Milan mais a joué un match de moins. Cagliari (22 points) reste 17e.

En Allemagne, Stuttgart s’est imposé 2-0 face à Hoffenheim. Chez les visités, Orel Mangala a été remplacé juste avant la mi-temps (44e).Le VfB a pris l’avantage sur sa première action vraiment dangereuse sur un autogoal de Kasim Adams, qui a dévié un tir de Silas Wamangituka (17e, 1-0). Le TSG, qui a eu besoin d’une bonne demi-heure pour entrer dans le match, et a manqué une grosse occasion par Andrej Kramaric, qui avait été isolé par Pavel Kaderabek à quelques mètres de Gregor Kobel (35e).

À la reprise, Stuttgart a pris l’ascendant et sur un centre de Wamangituka, Sasa Kaladjzic a inscrit son septième but consécutif (64e, 2-0). Au terme de la 25e journée, Stuttgart (36 points) est 8e et reste toujours dans la course pour un ticket européen et Hoffenheim (30 points) est 11e.

En France, le choc de la 29e journée entre l’AS Monaco et Lille s’est terminé par un nul au terme d’un match fermé et décevant sur le plan du jeu (0-0). Au classement, les Dogues restent premiers avec 63 points mais laissent l’opportunité au PSG de revenir à leur hauteur en cas de victoire contre Nantes ce dimanche à 21 heures. Les Assémistes, avec Eliott Matazo sur le banc, restent quatrièmes (56 points).