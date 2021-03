INTERVIEW | Patrick Florent (GSK Vaccines): «Un vaccin de 2e génération maintenant, c’est très important»

Patrick Florent est l’actuel administrateur délégué de GSK Vaccines en Belgique, basé à Wavre. Engagé en 1984, il se souvient avoir travaillé à Rixensart avec 150 collègues dans une PME. Sa division «vaccin» compte aujourd’hui 9 000 travailleurs en Belgique (Wavre, Rixensart, et Gembloux), sur les 16 000 à l’échelle mondiale. Avec son portefeuille de vaccins enregistrés de trente produits (et une vingtaine en développement), GSK est un ténor dans le secteur. En 25 ans, Wavre est devenu le plus grand site de production dans le monde. Deux millions de vaccins sont produits chaque jour par GSK, dont 70% sont distribués dans les pays en voie de développement.