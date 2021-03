VIDÉOS | Leicester écrase Sheffield et s’empare de la deuxième place

Un triplé de Kelechi Iheanacho a contribué à la facile victoire de Leicester contre la lanterne rouge Sheffield United (5-0), dimanche, pour la 28e journée de Premier League, qui offre provisoirement la 2e place du classement aux Foxes.

Avec 56 points, les hommes de Brendan Rodgers font une excellente opération, dépassant Manchester United (54 pts) qui reçoit West Ham (5e) en soirée et reléguant Chelsea, 4e, à 5 longueurs.

Les Blades, de leur côté, qui s’étaient séparés samedi de Chris Wilder, qui les avaient fait remonter de D3 à la Premier League et jusqu’à une 9e place historique dans l’élite la saison passée, semblent plus que jamais condamnés, avec 14 points de retard sur le maintien, soit autant que leur pécule actuel.

Peu à l’aise à domicile, où il n’avait inscrit jusque-là qu’un peu plus du tiers de ses points, Leicester a su se montrer patient pour enfoncer l’équipe du Yorkshire, pour qui la fin de saison risque de paraître bien longue.

Que le football est simple quand il est joué comme cela ??

Les Belgian Foxes mènent 1-0 au repos face à @SheffieldUnited ?? #Voosport #PremierLeague pic.twitter.com/u4ZGzSTXsv — VOOsport (@VOOsport) March 14, 2021

Toujours privé de ses créateurs James Maddison et Harvey Barnes, Leicester a pu compter sur un Jamie Vardy toujours aussi vert à 34 ans et qui a offert ses deux premiers buts à Iheanacho (1-0, 39e et 3-0, 69e), avant de provoquer le but contre son camp d’Ethan Ampadu (5-0, 80e).

Iheanacho s’est offert son premier triplé d’une frappe de 20 mètres (4-0, 78e), alors qu’Ayoze Perez avait inscrit le 2-0 à la 64e à la conclusion d’un contre à haute vitesse typique du jeu des Foxes.

Sans un poteau qui a repoussé une tête de Perez (14e), un sauvetage de Chris Basham sur sa ligne (49e) devant Vardy et un raté incroyable d’Iheanacho (85e) sur un nouveau caviar de Vardy, l’ardoise aurait pu être bien plus lourde.

Leicester va maintenant jouer les deux Manchester coup sur coup, United en quart de finale de la Coupe d’Angleterre dimanche prochain, puis City en championnat début avril. Une victoire les replacerait à 12 points de City qui compte un match en plus.