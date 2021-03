VIDÉO | Paris-Nice: la 8e étape pour Cort Nielsen, Schachmann remporte le général au détriment de Roglic

Magnus Cort Nielsen (Education First-Nippo) a remporté la huitième et dernière étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Le Plan du Var et Levens (92,8 km) dimanche devant Christophe Laporte (Cofidis) et Pierre Latour (Total Direct Energie).

Dylan Teuns (Bahrain Victorious) termine 4e. Victime d’une chute et d’un ennui mécanique, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a lui perdu le classement général au détriment de Maximilian Schachmann (Bora-hangrohe), le tenant du titre.

Le début de course était assez animé et il fallait attendre les 30 km de course pour voir une échappée se former avec Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (Education First-Nippo), et Sven Erik Bystrom (UAE Emirates).

Les quatre hommes de tête étaient ensuite rejoints par Stefano Oldani (Lotto Soudal), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) et Cees Bol (Team DSM) puis Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), quelques kilomètres plus loin. Dans le peloton, le maillot jaune Primoz Roglic (Jumbo-Visma) était victime d’une chute mais se relevait rapidement avec un cuissard complètement déchiré.

Au moment où l’échappée comptait une minute d’avance sur le peloton, un groupe de neuf coureurs partait en contre avec Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Luis Leon Sanchez et Omar Fraile (Astana-Premier Tech), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Michael Matthews (BikeExchange), Damien Touzé (AG2R-Citroën), Matteo Trentin (UAE Emirates) et Krists Neilands (Israel Start-Up Nation).

À 25 km de l’arrivée, Primoz Roglic était distancé du peloton après un problème mécanique et la formation Bora-hansgrohe de Maximilan Schachmann, 2e du général, augmentait le tempo dans le peloton. Esseulé et visiblement gêné par sa chute, le Slovène ne parvenait pas à refaire son retard et perdait de plus en plus de temps.

Le peloton regroupé, Krists Neilands plaçait une attaque à 5 km de l’arrivée et était suivi par Gino Mäder (Bahrein Victorious) et Guillaume Martin (Cofidis) mais le trio était rapidement repris. La victoire se jouait finalement au sprint et Magnus Cort Nielsen se montrait le plus rapide devant Christophe Laporte et Pierre Latour. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) termine 4e et meilleur Belge.

Au classement général, Maximilan Schachmann remporte Paris-Nice pour la deuxième fois de rang avec 19 secondes d’avance sur Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) et 23 sur Ion Izagirre (Astana-Premier Tech). Tiesj Benoot (Team DSM) termine 5e et meilleur Belge à 42 secondes de Schachmann.