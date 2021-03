Coronavirus: une centaine d’évacuations sanitaires prévue depuis l’Ile-de-France

Le gouvernement prévoit de procéder à une centaine d’évacuations sanitaires depuis l’Ile-de-France la semaine prochaine, ont annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal et une source gouvernementale.

Rappelant que «la situation est tendue, préoccupante en région Île-de-France» sur le front du Covid-19, le porte-parole a souligné que «chaque lit compte» et que «personne ne doit rester à la porte de l’hôpital».

«D’ici à la fin de la semaine prochaine, probablement une centaine de patients auront été évacués de la région Île-de-France vers d’autres régions», a indiqué, en saluant «une mobilisation exceptionnelle», le secrétaire d’Etat qui assistait sur le tarmac de l’aéroport d’Orly aux évacuations par avion médicalisé de deux patients de 33 et 70 ans de l’hôpital de Meaux, en partance pour le CHU de Bordeaux.

Une troisième patiente devait être transportée dimanche à Nantes par hélicoptère.

Trois premiers patients en réanimation avaient déjà été évacués samedi matin d’Ile-de-France vers Nantes, Angers et Le Mans, selon l’Agence régionale de Santé.

Les opérations d’évacuations sanitaires «vont se poursuivre dans la semaine et monter en puissance, à raison de six évacuations en moyenne par jour (par voie aérienne) et puis en fin de semaine, une opération plus massive avec des TGV médicalisés qui vont permettent de transférer plusieurs dizaines de malades vers des régions qui sont aujourd’hui moins sous pression», a détaillé M. Attal.

Selon une source gouvernementale, jeudi et dimanche prochains va être organisée l’opération «chardons» qui consiste en l’évacuation en TGV de 50 patients au total (25 et 25). Au total donc «une centaine de patients» seront évacués la semaine prochaine, a précisé cette source.

«Nous mobilisons toutes nos forces dans cette bataille pour faire baisser la pression sur nos établissements hospitaliers en Île-de-France avec ces transferts», a ajouté M. Attal.

Au total, avant celles du jour, il y avait eu 163 évacuations sanitaires sur toute la France depuis le 26 janvier.

Interrogé sur un possible reconfinement de l’Ile-de-France, M. Attal a répondu qu’on «prendra toujours les décisions nécessaires», même si «nous faisons tout pour ne pas avoir à prendre des mesures plus difficiles, plus contraignantes pour les Français».

Le secrétaire d’Etat se rend ensuite dans un centre de vaccination de Saint-Maur-des-fossés (Val-de-Marne), après avoir rappelé que «ce week-end, à nouveau, une mobilisation exceptionnelle est en place pour vacciner davantage de Français».