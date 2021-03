Liège après les émeutes: les photos de la ville défigurée

Le centre de Liège est calme mais blessé dans sa chair quelques heures après les violentes émeutes du samedi 13 mars.

Le lendemain des émeutes du samedi 13 mars, le centre de Liège s’est réveillé groggy, le visage lardé de cicatrices. Les dégâts majeurs sont à déplorer dans l’épicentre des manifestations qui ont dégénéré: rue de la Régence, place de la République française, place Saint-Lambert. Les victimes majeures du caillassage: le commissariat «Wallonie» Liège-Centre et l’entrée principale des Galeries Saint-Lambert.

En quelques heures, de généreux efforts ont été consentis pour déblayer pierres, cailloux et autres barrières utilisés pour viser la police et les magasins. La majorité des vitrines endommagées est localisée place Saint-Lambert. Si le calme est bel et bien revenu, certaines enseignes touchées ont préféré déployer des vigiles pour éviter des pillages des vitrines affaiblies.

Un point presse aura lieu ce dimanche matin à 11h à l’Hôtel de Ville pour dresser le bilan de ces désastreux événements.

Le commissariat de la rue de la Régence, une des cibles des casseurs, est désormais partiellement entouré de barrières. G.L.

Une vitre placée à gauche de l’entrée du commissariat a été victime d’un violent impact. G.L.

Ce sont les commerces de la place Saint-Lambert qui paient le plus lourd tribut suite aux exactions des casseurs. G.L.

Une vitrine endommagée place Saint-Lambert. G.L.