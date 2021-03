«Marvelous» Marvin Hagler, légende des poids moyens, est mort

Sa patte gauche restera comme une des plus dévastatrices de l’histoire du noble art: l’Américain Marvin Hagler est décédé subitement à l’âge de 66 ans samedi, laissant la boxe orpheline d’un de ses plus grands champions et plus féroces pugilistes.

«Je suis désolée de vous annoncer une bien triste nouvelle. Aujourd’hui, malheureusement, mon mari bien-aimé +Marvelous+ Marvin est décédé de façon inattendue à son domicile, ici dans le New Hampshire», a annoncé son épouse, Kay G. Hagler, dans un message diffusé sur la page Facebook de son défunt mari.

Combattant extrêmement redoutable, regard de guerrier sous son crâne chauve, Hagler fut un champion incontesté chez les poids moyens de 1980 à 1987, offrant aux fans des combats mémorables, notamment contre Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard ou encore le Panaméen Roberto Duran.

Durant son règne sans partage, il a conservé les titres WBA, WBC et IBF par douze défenses victorieuses consécutives, ce qui aura été le second plus long règne d’unification dans l’histoire de la boxe.

Sa boxe agressive et puissante en a fait un finisseur hors pair. Sur ses 62 victoires en 67 combats professionnels, 52 le furent par KO. Il a aussi concédé deux nuls et trois défaites.

Né le 23 mai 1954 à Newark, dans le New Jersey, Marvin Nathaniel Hagler, de son vrai nom, a mis du temps avant d’atteindre les sommets. Il a commencé sa carrière en 1973 et décroché le titre WBA et WBC des poids moyens sept ans plus tard, aux dépens de l’Anglais Alan Minter.

Intronisé au Hall of Fame (Temple de la renommée) de la boxe en 1993, celui qui un jour avait prévenu: «Si on m’ouvre le crâne chauve, on trouvera un gros gant de boxe», a ensuite tenté une carrière dans le cinéma, avec des rôles bien moins marquants dans des séries B voire Z, comme «Virtual Weapon» aux côtés de Terence Hill, ex-star de «westerns spaghettis».

Père de cinq enfants, issus d’un premier mariage, il est parti vivre un temps en Italie, au début des années 2000, où il s’est marié en secondes noces avec Kay.