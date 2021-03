Manchester City, sans De Bruyne laissé au repos, facile vainqueur à Fulham

Dans le championnat d’Angleterre, Manchester City s’est à nouveau imposé de manière convaincante (0-3) cette fois aux dépens de Fulham. Le défenseur John Stones a ouvert le score sur une passe de Joao Cancelo (47e) pour City. Gabriel Jesus a marqué le 0-2 du droit (56e) et Sergio Agüero a converti un penalty (60e).

Kevin de Bruyne, de retour de blessure depuis peu, a été laissé au repos par Guardiola. Au classement, City a un bel écart de 17 points avec Manchester United, qui reçoit West Ham United dimanche.

En Eredivisie néerlandaise le RKC Waalwijk avec Ahmed Touba et Lennerd Danneels a perdu contre le Sparta Rotterdam 1-0. Même les montées au jeu de nos compatriotes Cyril Ngonge et Thierry Lutonda n’ont pas pu changer cela. Tom Beugelsdijk a inscrit le seul but (57e) pour le Sparta, Michael Heylen restant sur le banc. Le RKC Waalwijk reste à la 14e place avec 23 points. Le Sparta en a 27 et est douzième.