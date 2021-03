NBA: Brooklyn et Milwaukee accrochés mais vainqueurs

Les Nets et Bucks ont dû s’employer pour venir à bout des Pistons et Wizards mal classés samedi en NBA, dans une soirée où pas moins de quatre triples-doubles ont été réussis sur les parquets.

Les Nets, longtemps malmenés par les Pistons, s’en sont remis au «Beard», leur barbu qui a pris les choses dans le money-time pour arracher un dixième succès en onze matches (100-95).

Se chargeant d’un peu tout, en témoigne son triple-double (24 pts, 10 rbds, 10 passes), Harden a marqué les dix derniers points de son équipe dans les deux dernières minutes, fendant la défense adverse qui n’aura finalement été trop passive que durant ce moment-clé.

Jusque-là, le héros du soir et l’autre star Kyrie Irving (18 pts, 5 passes) avaient plutôt bien contenu, en l’absence de Kevin Durant qui soigne toujours ses ischios-jambiers.

Les Nets restent 2e à l’Est, derrière Philadelphie, et Détroit ferme toujours la marche dans cette conférence.

Des Bucks ric-rac

Revenu à égalité 119-119 à 41 secondes de la fin, après un panier à trois points de Russell Westbrook, Washington a cru créer une belle surprise, mais a fini par craquer sous les six lancers francs concédés à Milwaukee qui n’en demandait pas tant (125-119).

Très serrée, la rencontre a offert un beau duel à distance entre Westbrook et Giannis Antetokounmpo, tous deux auteurs de triples-doubles. En l’absence du meilleur scoreur du championnat Bradley Beal (genou), le premier s’est fendu de 42 points, 12 passes et 10 rebonds, le second a réussi un 33/11/11 dans ces trois catégories.

Grâce à cette troisième victoire de rang, Milwaukee reste 3e à l’Est, Washington stagne au 12e rang.

Des Knicks revigorés

New York, équipe surprise à l’Est, a aisément remporté sa 20e victoire de la saison sur le parquet d’Oklahoma City (119-97), grâce à son duo Julius Randle et RJ Barrett. Le premier a réussi un triple-double (26 pts, 12 passes, 12 rbds) et le second a fini meilleur marqueur avec 32 points.

NY se retrouve 7e à l’Est, juste derrière Charlotte (6e) qui a remporté un troisième succès de rang face à Toronto (114-104) après avoir fait tomber une pluie de paniers derrière l’arc au premier quart-temps, 11 en l’occurrence, établissant un nouveau record pour la franchise.

Dans ce jeu de chaises musicales, les Raptors, battus pour la 4e fois d’affilée, cèdent leur 8e place à Atlanta, qui a enchaîné un 4e succès consécutif contre Sacramento (121-106.