VIDÉO: Une manif avec des airs de concert à Arlon

Malgré la tempête, le concert à la Maison de la culture a tenu toutes ses promesses. Un moment fort où l’on revivait! Sous le soleil!

Du pur bonheur! Trois mots pour résumer le concert à la maison de la culture d’Arlon samedi. Si les organisateurs parlaient de répétition, les Arlonais présents faisaient plaisir à voir. Déhanchements, applaudissements, pieds qui battaient la cadence, un air d’une vie passée.

Le rock pêchu et phosphorescent de Holy Hop Circus a tout simplement rendu de l’espoir en ce week-end pluvieux et bien dans l’air du temps. Une bouée d’oxygène dans la morosité ambiante. Still Standing for culture est venu redoper le moral grâce à la collaboration entre la Maison de la culture et l’Entrepôt.