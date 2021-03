Le Standard se défait d’Eupen et s’offre une nouvelle finale (0-1)

Selim Amallah a inscrit le seul but de la partie. Photo News

Le Standard s’est qualifié pour la finale de la coupe de Belgique en battant Eupen.

Le Standard ne devait pas se louper face à Eupen. «Nous sommes devant une porte et on peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde», avait d’ailleurs expliqué Mbaye Leye avant la rencontre. Au terme d’un match disputé, les Liégeois ont finalement décroché leur ticket, trois ans plus tard, pour la finale de la coupe de Belgique.

De l’intensité mais….

Sans doute quelque peu tendus par l’enjeu, Eupen et le Standard ont mis un peu plus de vingt minutes avant de rentrer dans la partie. Si l’intensité était bel et bien présente, la finition, elle, a fait défaut pour les deux équipes.

Pourtant, le Standard, qui s’est créé de multiples occasions, aurait d’ailleurs mérité de rentrer aux vestiaires avec un avantage. Mais Klauss, Muleka et Amallah ont manqué de jugeote devant un Defourny qui s’est mis en évidence à différentes reprises.

Sans vraiment avoir été dangereux, les Pandas ont pourtant essayé de répliquer en fin de première période avec Baby. Le Sénégalais a d’abord envoyé sa tête au-dessus des cages de Bodart, avant de voir son tir s’envoler dans les tribunes.

Eupen a oublié de tuer le match

Bien décidé à décrocher son ticket pour la finale, Eupen affichait de meilleures intentions à la sortie des vestiaires. Les Pandas ont d’ailleurs arraché beaucoup plus de ballons qu’en première mi-temps. À la 52e, sur un nouveau contre, Peeters partait seul dans l’axe avant d’écarter à gauche pour Musona. L’Eupenois entrait dans la surface et armait une frappe du gauche qui terminait sa course sur la barre transversale. Bodart était battu! Le danger se rapprochait pour les locaux. Sur un nouveau corner, le même Musona, décidément très en verve, tentait un coup de coin direct. Une fois de plus, le dernier rempart liégeois veillait au grain.

Les Rouches, au métier

Comme c’est souvent le cas quand une équipe domine mais ne marque pas, elle se fait punir. Contre le cours du jeu, le Standard allait prendre l’avance par l’entremise de Selim Amallah. Le Liégeois contrôlait un ballon à l’entrée de la surface et plaçait un obus du gauche qui terminait sa course dans la lucarne opposée de Defourny. Le médian aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard mais, seul devant Defourny, il enroulait trop sa frappe. Dans les derniers instants, Eupen a eu la balle de l’égalisation sur un coup-franc, bien dégagé par la défense liégeoise.