PHOTOS | Un arbre tombe sur un toit et détruit un mur bordant une piedsente à Péruwelz

La ruellle entre les rues de Sondeville et du Berceau est interdite d’accès. Et pour cause… ÉdA – 501274097416

Un énorme bruit a réveillé en sursaut des habitants de la rue du Berceau, samedi matin. Un arbre s’est abattu sur leur toit. Il a aussi détruit le mur bordant la ruelle reliant la première rue à celle de Sondeville.

Depuis quelques années déjà, les habitants de cette coquette demeure implantée entre les rues du Berceau et de Sondeville, à Péruwelz, s’inquiètent de l’état des arbres du bosquet voisin.

Ce qu’ils craignaient est arrivé ce samedi matin; un peu avant 6 h, une forte rafale de vent a eu raison de l’un des grands arbres situé au-delà de la ruelle longeant la propriété et reliant les deux rues précitées.

L’un des murs délimitant cette piedsente a été détruit suite à cette chute et la toiture de la maison a été sérieusement endommagée elle aussi. Les pompiers de la zone de Wapi sont intervenus et ont élagué l’arbre sans toutefois tronçonner celui-ci entièrement. L’arbre a fortement endommagé le toit de l’habitation, il n’y a fort heureusement pas eu de blessés. ÉdA

«Ils ont en effet préféré laisser le tronc et certaines branches en place, nous a confié la propriétaire de la maison, car la cheminée qui a été arrachée est retenue par l’une d’entre elles. Il leur était impossible de tout couper sans risque de voir la cheminée retomber plusieurs mètres plus bas….» La masse grise que l’on voit entre les branches, c’est la cheminée retenue uniquement par ces dernières. On comprend mieux pourquoi les pompiers ont préféré laisser l’arbre temporairement en place… ÉdA

Afin d’éviter de causer des dégâts supplémentaires, les sapeurs ont donc préféré laisser les lieux en l’état dans l’attente de l’intervention d’une entreprise spécialisée.

Par sécurité, la police a fermé l’accès à la ruelle au moyen de barrières Nadar, tant du côté de la rue de Sondeville que de la rue du Berceau.

Seule consolation dans cette histoire: personne n’a été blessé.