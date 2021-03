Le Pays de Galles balaie l’Italie dans sa quête du Grand Chelem

Le Pays de Galles, en pleine renaissance, a balayé l’Italie (48-7) samedi à Rome et pourra viser le Grand Chelem la semaine prochaine contre la France lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations.

Mis sur orbite par une première période sérieuse (27-0 à la mi-temps) face à une équipe d’Italie fragile et indisciplinée, les Gallois ont passé sept essais aux faibles Azzurri. Le XV du poireau décroche ainsi sa quatrième victoire en quatre matches et surtout son troisième succès bonifié, assuré dès la demi-heure de jeu au Stadio Olimpico.

L’Italie, battue pour la 31e fois de rang dans ce Tournoi toujours trop grand pour elle (187 points et 26 essais encaissés en quatre matches), n’a même pas réussi à offrir le semblant de résistance entrevu lors de ses précédentes sorties. Elle ira la semaine prochaine en Ecosse pour tenter d’éviter une sixième cuillère de bois consécutive.

Après s’être adjugé la Triple Couronne, titre honorifique décerné à une équipe des îles britanniques lorsqu’elle parvient à battre les trois autres, le XV du poireau a fait le plein de confiance avant de défier la France.

«Une répétition pour Paris? Difficile à dire car ce sera une opposition totalement différente... Il faut continuer à progresser. On sait que ça va être un match très compliqué», a souligné le sélectionneur gallois Wayne Pivac.

«On a réussi à avoir le point de bonus dès la première mi-temps et on a pu faire quelques remplacements ensuite. C’est bien même si ça a été un peu plus décousu en seconde période», a-t-il indiqué.

Incapable de défendre sans faire de fautes et sanctionnée d’un carton jaune dès la 6e minute (pour son capitaine Luca Bigi coupable de ne pas avoir respecté les dix mètres sur une pénalité), l’Italie a elle pris l’eau sitôt les hymnes terminés.

- 4e pour Rees-Zammit -

Josh Adams (7e), Taulupe Faletau (13e) et Ken Owens par deux fois (20e, 29e) ont rapidement assuré le point de bonus offensif.

Pas simple, face à ces Gallois organisés, de peser pour les Italiens et leur demi de mêlée Stephen Varney, né au Pays de Galles, dont les 19 ans n’ont pas pesé lourd face à l’expérience galloise.

La seconde mi-temps aura au moins permis à la Nazionale de sauver l’honneur sur un joli essai en coin de Monty Ioane (49e), suivi d’une transformation de Paolo Garbisi.

Mais pas vraiment de quoi éviter l’humiliation face à des Gallois restés dans le match malgré la victoire déjà en poche. George North (43e) puis Callum Sheedy (60e), entré à l’ouverture à la place de Dan Biggar, et l’inévitable Louis Rees-Zammit (4e essai dans le Tournoi, 64e), ont ainsi ajouté trois essais. Les deux derniers profitant d’une nouvelle supériorité numérique alors que les Italiens étaient de nouveau réduits à quatorze (coude trop haut de Marco Riccioni, 57e).

Le sélectionneur azzurro Franco Smith est apparu abattu en conférence de presse, parfois au bord des larmes: «On fait tous beaucoup de sacrifices, on travaille vraiment dur, les joueurs mettent leur corps, leur coeur...»

Dur, dur pour les jeunes Italiens qui ont une semaine pour se remettre les idées en place, en vue du déplacement en Ecosse. Histoire d’offrir une lueur d’espoir au nouveau président de la fédération italienne, élu samedi, l’ex-troisième ligne Marzio Innocenti, qui a notamment disputé la Coupe du monde 1987 avec les Azzurri.