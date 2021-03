Ils ont tout plaqué pour la Nouvelle-Zélande | A la recherche de 150 familles | Tout savoir sur la cure détox de printemps: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Recherche citoyens pour mission aérienne : explorez l’air qui vous entoure

Recevoir chaque mois un colis avec des missions et du matériel pour étudier l’air qui nous entoure de façon ludique: c’est l’objectif d’Aero Aventure, qui invite 150 familles avec enfants à être en mission «aérienne» en direct de chez elles.

2 La costumère wanzoise Pascaline Chavanne aux césars

La costumière wanzoise Pascaline Chavanne aux césars: «Elle n’a jamais baissé les bras», confie sa maman qui ne cache pas la fierté du parcours de sa fille qui au départ, se prédestinait scénariste. «Elle est courageuse. Elle n’a jamais baissé les bras.»

3 Deux mamans au grand cœur

Jennifer Meremans et Lætitia Dangoisse vont participer au Corsica Raid Fémina pour se dépasser et soutenir l’asbl La Vie-là, qui œuvre contre le cancer. La compétition les gagne et l’idée de participer à un défi pour en faire profiter ceux qui en ont besoin mûrit dans l’esprit des deux amies.

4 Quentn Dujardin a pu jouer à Bruxelles

Le guitariste Quentin Dujardin reprend sa croisade pour «les libertés fondamentales» et son droit à exercer son métier de musicien. Après son concert interrompu à l’église de Crupet, il s’est produit pour un triple set à La Vénerie, centre culturel de Watermael-Boitsfort à Bruxelles. L’Avenir y était.

5 Un livre de recettes en soutien à la recherche contre le cancer

Des projets, il en a toujours eu à la louche, l’ancien restaurateur de Jalhay, Robert Dedouaire. Le dernier en date, né du confinement, est la rédaction d’un livre «d’une centaine de pages» concocté au profit de la recherche contre le cancer du sein. Les Recettes du bonheur, qu’il sera possible de se procurer dès le mois de juin.

6 Charleroi: Jonathan De Cesare, peintre du regard

Jonathan De Cesare, jeune peintre carolo, publie «Intensif», un recueil d’aquarelles qui met en lumière le combat héroïque du personnel soignant contre le coronavirus.

7 Portrait d’un amoureux de la nature

Des heures d’attente pour capturer les images de rapaces qui ont élu domicile près de l’église. Portrait d’un amoureux de la nature.

8 Tout savoir sur la sève de bouleau: cure détox de printemps

C’est le moment de récolter la sève de bouleau! Pourquoi? Quelles sont ses vertus? Le Theutois Philippe Gason nous explique tout.

9 10 mois en Nouvelle-Zélande: «Il faut vraiment oser se lancer»

Camille Arend et Jean Dejonckheere, «en plein Covid», ont passé dix mois en Nouvelle-Zélande. «Une expérience magnifique…»

«Cette expérience a encore davantage renforcé notre couple car tout s’est passé sans accroc alors que nous étions l’un sur l’autre dans un van et que cela a même abouti à une demande en mariage… acceptée!»

10 Léo ouvre son magasin… à seulement 18 ans

À seulement 18 ans, Léo Michotte ouvre son magasin de fleurs. Il y propose des montages floraux «champêtres et dans l’air du temps».

