PHOTOS | «Still Standing for Culture»: le secteur culturel manifeste encore partout en Belgique

Un an après sa fermeture, le secteur culturel manifeste pour que les théâtres, cinémas et autres salles de spectacle rouvrent prochainement.

Ce 13 mars, ça fait un an que les théâtres ont fermé leur rideau, que les salles de concert sont vides et les machines à pop-corn arrêtées. Mais le secteur culturel n’a pas dit son dernier mot. Ce samedi, un peu partout en Belgique, ils se rappellent à notre bon souvenir. Artistes, techniciens, tous ceux qui travaillent dans le domaine ont répondu à l’appel du 13 mars de «Still Standing for Culture».

Enghien le Musée des Artistes (sur)vivants a ouvert ses portes

Le Centre culturel d’Enghien, en collaboration avec le Labo des Arts, les Semeurs de Rêves et Fame’s, y avait installé le Musée des Artistes (sur)vivants. Théâtre, impro, danse, musique.…Le public a pu regoûter aux joies de la culture le temps de cette brève visite.

Huy chante pour redonner la voix à la culture

Ce samedi à Huy, de nombreux acteurs culturels avaient investi les rues et les lieux symboliques. Ce n’étaient pas des concerts, c’était bien plus que ça.

+ VIDEO | Les Hutois donnent de la voix pour soutenir le secteur culturel

Bertrix en musique pour faire revivre sa culture

Ce samedi après-midi, la place des trois fers de Bertrix était étonnamment animée. Des musiciens ont fait résonner leurs instruments à l’occasion du 4e clap de «S till Standing for Culture» , qui s’est associé au secteur horeca.

+ VIDEO | De la musique sur les terrasses de Bertrix… un petit goût d’avant

Namur le mouvement Still Standing for Culture s’élargit à d’autres secteurs

La capitale wallonne, comme bien d’autres lieux, a vécu au rythme de différentes actions visant à dénoncer, à nouveau, une situation qui n’a que trop duré.

+ PHOTOS | Des actions de la place d’Armes au cinéma Caméo

Le monde culturel verviétois se mobilise et fait du bruit

«C ulture muette, démocratie en danger» , «L e silence nous tue» , ou «L ’entracte a assez duré» , les pancartes étaient de nouveau de sortie ce samedi. Le secteur culturel s’est une nouvelle fois mobilisé. Sous la bannière «S till Standing for Culture» , des actions se sont déroulées un peu partout en région verviétoise, à Malmedy et à Theux notamment, où les citoyens étaient invités à jouer de la musique devant chez eux, entre 11 heures et midi.

+ PHOTOS | « On nous a donné un peu de perspective, mais ce n’est pas clair »

Danses&Cie se mobilise pour la culture

Les élèves de l’école de Danses&Cie se sont regroupés à différents endroits du centre-ville de Tournai pour participer au mouvement «Still Standing for Culture».

+ À LIRE | « Contrairement à ce que certains disent, la culture est essentielle! »