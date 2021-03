Wilfried Zaha refuse de s’agenouiller avant Crystal Palace - West Brom

L’attaquant de Crystal Palace a joint la parole aux actes, lui qui confiait vouloir arrêter de s’agenouiller pour lutter contre le racisme.

L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha ne s’est pas agenouillé avant le coup d’envoi du match de Premier League contre West Bromwich Albion samedi. Il y a trois semaines, l’attaquant de Crystal Palace confiait vouloir arrêter de s’agenouiller pour lutter contre le racisme, jugeant ce geste «dégradant».

L’international ivoirien a nié à plusieurs reprises que la valeur symbolique du geste ait disparu. Samedi, il a ajouté l’effet au mot et est resté debout pour le match alors que tout le monde sur le terrain s’agenouilla. Zaha était dans le onze de départ pour la première fois depuis début février après avoir subi une blessure.

«Pour moi, il semble que s’agenouiller vient de faire partie de la routine d’avant-match, a déclaré Zaha sur les médias sociaux. «Peu importe que nous nous agenouillions ou que nous nous tenons debout, certains d’entre nous continuent de recevoir des insultes. Je sais que dans les coulisses de la Premier League et d’autres autorités il y a beaucoup de travail en cours pour changer les choses. Et je respecte ça. Je respecte aussi mes coéquipiers et les joueurs d’autres clubs qui ne cessent de s’agenouiller. En tant que société, je pense que nous devrions encourager une meilleure éducation dans les écoles, et les entreprises de médias sociaux devraient prendre des mesures plus sévères contre les railleries en ligne - et pas seulement les footballeurs. Je veux juste me concentrer sur le football maintenant et profiter d’être à nouveau sur le terrain. À noter que Crystal Palace s’est imposé 1-0 grâce à un penalty converti par Milivojevic.