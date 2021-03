Ophélie Mulolo éliminée d’entrée à Istanbul

La reprise des compétitions internationales n’a pas souri à la Namuroise Ophélie Mulolo (+68 kgs) ce samedi au tournoi Premier League (WKF) d’Istanbul (Turquie).

L’élève et fille de Jeannot a été battue 3-0 d’entrée face à la Suissesse Bruederlin. «La tactique adoptée ne lui a pas souri, je lui avais demandé d’attendre et de contrer face à cette adversaire agressive mais les points ont chaque fois été accordés à la Suissesse lors de ses attaques, confiait ce dernier. Ce n’est pas trop grave car ce déplacement lui aura permis de jauger son niveau dans ce tournoi de reprise. Et constater que la nouvelle génération peut-être tout aussi très performante. Elle doit en prendre de la graine.»

En effet, la championne d’Europe Palacio qui a affronté victorieusement la tombeuse d’Ophélie Mulolo – enlevant la possibilité d’un repêchage à cette dernière – a été sortie également au tour suivant. «Une jeune Turque et une jeune Kazakhe ont émergé de ce tournoi dans sa catégorie, des filles que j’avais repéré avec un karaté déjà structuré mais beaucoup de fraîcheur aussi. Cela doit motiver ma fille pour les prochains tournois», explique encore Jeannot.